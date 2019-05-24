Россия играет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Братиславе определятся финалисты 83-го чемпионата мира по хоккею.



Reuters

В 16.15 на льду «Ондрей Непела Арены» за первую путевку в финал поспорят Россия и Финляндия, а в 20.15 начнется матч Канада — Чехия.

Россияне не были в финале ЧМ с 2015 года, когда в сражении за золото крупно уступили Канаде (1:6).

Финляндия предыдущий раз пробивалась в финал в 2016 году, где была повержена все теми же канадцами (0:2).

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.

Собравшая в Братиславе самый звездный состав Россия еще до начала ЧМ считалась главным фаворитом. И пока свой статус оправдывает, одержав победы во всех 8 матчах турнира. Правда, если на предварительном этапе команда Илья Воробьева уверенно разделалалсь со всеми соперниками, то в четвертьфинале против США ей пришлось гораздо тяжелее.

Финны на предварительной стадии играли с перепадами, но сумели с 5 победами занять второе место в своей группе, пропустив вперед лишь Канаду. Хотя в очной дуэли финны канадцев победили (3:1).

А путевку в полуфинал финны вырвали лишь в овертайме драматичного и принципиального сражения против шведов . Уступая по ходу встречи с разницей в 2 шайбы, сборная Суоми в концовке сняла вратаря и смогла перевести игру в овертайм. А затем и вырвала победу у шведов, которые были чемпионами мира два года подряд.

Теперь точно будет новый чемпион.