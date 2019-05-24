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Россия играет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Братиславе определятся финалисты 83-го чемпионата мира по хоккею.
В 16.15 на льду «Ондрей Непела Арены» за первую путевку в финал поспорят Россия и Финляндия, а в 20.15 начнется матч Канада — Чехия.
Россияне не были в финале ЧМ с 2015 года, когда в сражении за золото крупно уступили Канаде (1:6).
Финляндия предыдущий раз пробивалась в финал в 2016 году, где была повержена все теми же канадцами (0:2).
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.
Собравшая в Братиславе самый звездный состав Россия еще до начала ЧМ считалась главным фаворитом. И пока свой статус оправдывает, одержав победы во всех 8 матчах турнира. Правда, если на предварительном этапе команда Илья Воробьева уверенно разделалалсь со всеми соперниками, то в
Финны на предварительной стадии играли с перепадами, но сумели с 5 победами занять второе место в своей группе, пропустив вперед лишь Канаду. Хотя в очной дуэли финны канадцев победили (3:1).
А путевку в полуфинал финны вырвали лишь в овертайме драматичного и принципиального
Теперь точно будет новый чемпион.
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Россияне не были в финале ЧМ с 2015 года, когда в сражении за золото крупно уступили Канаде. Финляндия предыдущий раз пробивалась в финал в 2016 году, где была повержена...
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