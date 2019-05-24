|
Министр спорта Израиля недоволен тем, что беларусы неправильно изобразили страну на карте
Источник материала: Партизан
На официальном сайте II Европейских игр 2019 стали появляться ролики о странах-участницах, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, и на олимпиадах. С роликом, представляющим Израиль, не все так просто,
На карте Израиль изобразили без Иудеи, Самарии и Голанских высот.
Надпись «Шалом Исраэль» подали слева направо.
Министр спорта Израиля Мири Регев заявила, что обратится к президенту Беларуси, который также является главой оргкомитета.
«При всем уважении к оргкомитету Европейских игр, он не будет определять границы государства Израиль», — сказала она и добавила, что ошибочные границы считает грубым нарушением Олимпийской хартии и недопустимым вмешательством политики в спорт.
Также Мири Регев предупредила, что обратится к главе Европейского олимпийского комитета и главе МОК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте II Европейских игр 2019 стали появляться ролики о странах-участницах, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, и на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)