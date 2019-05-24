Министр спорта Израиля недоволен тем, что беларусы неправильно изобразили страну на карте





На карте Израиль изобразили без Иудеи, Самарии и Голанских высот.





Надпись «Шалом Исраэль» подали слева направо.













Министр спорта Израиля Мири Регев заявила, что обратится к президенту Беларуси, который также является главой оргкомитета.





«При всем уважении к оргкомитету Европейских игр, он не будет определять границы государства Израиль», — сказала она и добавила, что ошибочные границы считает грубым нарушением Олимпийской хартии и недопустимым вмешательством политики в спорт.





Также Мири Регев предупредила, что обратится к главе Европейского олимпийского комитета и главе МОК.



