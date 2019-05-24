ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр спорта Израиля недоволен тем, что беларусы неправильно изобразили страну на карте

25.05.2019 15:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На официальном сайте II Европейских игр 2019 стали появляться ролики о странах-участницах, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, и на олимпиадах. С роликом, представляющим Израиль, не все так просто, сообщает Newsru.co.il.


 На карте Израиль изобразили без Иудеи, Самарии и Голанских высот.

Надпись «Шалом Исраэль» подали слева направо.



Министр спорта Израиля Мири Регев заявила, что обратится к президенту Беларуси, который также является главой оргкомитета.

«При всем уважении к оргкомитету Европейских игр, он не будет определять границы государства Израиль», — сказала она и добавила, что ошибочные границы считает грубым нарушением Олимпийской хартии и недопустимым вмешательством политики в спорт.

Также Мири Регев предупредила, что обратится к главе Европейского олимпийского комитета и главе МОК.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На официальном сайте II Европейских игр 2019 стали появляться ролики о странах-участницах, их достижения на I Европейских играх, которые прошли в Баку в 2015 году, и на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скоро настанет лучший момент для покупки Bitcoin». Такого не было 4 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика