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Снова гонка как во времена СССР? Глава НАТО рассказал о новой стратегии из-за российской «ядерной угрозы»
Источник материала: Партизан
НАТО планирует представить новую военную стратегию, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt.
Он оправдал этот шаг «ядерной угрозой», которую Россия использует против Запада. По словам господина Столтенберга, с 2014 года на востоке и юге Европы возникли «новые условия безопасности» и новые вызовы.
«Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций»,— сказал генсек НАТО. Подробностей новой стратегии господин Столтенберг не рассказал.
Напомним, в конце апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис «активно тиражируемым русофобскими СМИ», пишет
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Снова гонка как во времена СССР? Глава НАТО рассказал о новой стратегии из-за российской «ядерной угрозы»
НАТО планирует представить новую военную стратегию, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Welt.
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