Снова гонка как во времена СССР? Глава НАТО рассказал о новой стратегии из-за российской «ядерной угрозы»









Он оправдал этот шаг «ядерной угрозой», которую Россия использует против Запада. По словам господина Столтенберга, с 2014 года на востоке и юге Европы возникли «новые условия безопасности» и новые вызовы.





«Речь идет о полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем. Это иногда требует новых военных концепций»,— сказал генсек НАТО. Подробностей новой стратегии господин Столтенберг не рассказал.





Валерий Герасимов заявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис «активно тиражируемым русофобскими СМИ», пишет kommersant.ru Напомним, в конце апреля начальник Генштабазаявил, что Россия усилила группировки войск на западе и юге из-за активности НАТО. Он также опроверг сообщения СМИ о подготовке России к военным действиям, назвав этот тезис «активно тиражируемым русофобскими СМИ», пишет



