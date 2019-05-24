Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Источник материала: Вороновская газета





О том, что субботние прямые линии с населением не теряют своей актуальности, говорит статистика. С начала года в Гродненский облисполком обратились более 600 человек, две трети звонков – из Гродно. Основная тематика обращений – вопросы жилищно-коммунального хозяйства –324 звонка, работа общественного транспорта, учреждений здравоохранения, торговли, а также вопросы социального и пенсионного обеспечения.

На сегодняшнюю прямую линию поступило много обращений, касающихся наведения порядка на земле.

О том, что прибрежная территория Румлевского парка требует особого внимания, сообщили на прямую линию неравнодушные гродненцы. Так, в районе улицы Гая выходы к берегу Немана нуждаются в санитарной очистке от зеленой поросли, а в районе бывшей деревни Солы лесопарковая зона не убрана от поваленных деревьев. Поручение привести в порядок места, на которые обратили внимание горожане, дано Гродненскому горисполкому.

Звонок жителя Слонима касался заболачивания береговой территории реки Щара. В 1985 году, по его словам, реку в городской черте перегородили и с тех пор началось заболачивание береговой зоны. Разобраться в ситуации поручено Слонимскому райисполкому.

В Волковысском райисполкоме будут решать спор жителей агрогородка Верейки, которые выступили против сдачи в аренду озера Трумпы предпринимателю, Мостовскому райисполкому адресовано обращение жителей района о приведении в порядок кладбища около деревни Лунно, где нужно убрать аварийно опасные деревья.

Два звонка на одну тему поступили из Гродненского района. В последние годы многие молодые специалисты выбирают деревню на жительство. Руководители хозяйств предоставляют им жилье или земельные участки для строительства домов. Этим воспользовались молодые семьи агрогородка Подлабенье и построили собственное жилье. Но пока электроэнергией пользуются от дизель-генераторов. Как пояснили специалисты Гродненского райисполкома, в ближайшее время проблема будет решена как для этих новоселов, так и обратившихся на прямую линию молодых семей из деревни Воловичевцы: проектная документация на электроснабжение уже практически готова.

Дежурившие на прямой линии специалисты управлений и отделов облисполкома давали подробные разъяснения на обращения, которые касались приватизации жилья, получения субсидий для многодетных семей.

Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/