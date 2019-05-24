Нелепый случай. В Лиде мужчина застрял между скамейкой и стеной торгового центра «Континент» (видео)

Источник материала: Lida.Info





Необычный случай произошел вчера в Лиде недалеко от магазина «Твое», расположенном в торговом центре «Континент».

Мужчина угодил в пространство между скамейкой и одной из стен торгового центра и самостоятельно выбраться из «ловушки» не смог. Прохожие также не сумели помочь ему, пришлось на место происшествия вызывать спасателей. Уже они с помощью специального оборудования отделили часть скамейки от тротуара и вытащили мужчину.