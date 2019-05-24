ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нелепый случай. В Лиде мужчина застрял между скамейкой и стеной торгового центра «Континент» (видео)

25.05.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Нелепый случай. В Лиде мужчина застрял между скамейкой и стеной торгового центра «Континент» (видео)

Необычный случай произошел вчера в Лиде недалеко от магазина «Твое», расположенном в торговом центре «Континент».

Мужчина угодил в пространство между скамейкой и одной из стен торгового центра и самостоятельно выбраться из «ловушки» не смог. Прохожие также не сумели помочь ему, пришлось на место происшествия вызывать спасателей. Уже они с помощью специального оборудования отделили часть скамейки от тротуара и вытащили мужчину.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный случай произошел вчера в Лиде недалеко от магазина «Твое», расположенном в торговом центре «Континент». Мужчина угодил в пространство между скамейкой и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте проходит байк-фестиваль, смотрите первые кадры с мероприятия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • летний мужской пиджак под джинсы в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика