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Нелепый случай. В Лиде мужчина застрял между скамейкой и стеной торгового центра «Континент» (видео)
Источник материала: Lida.Info
Необычный случай произошел вчера в Лиде недалеко от магазина «Твое», расположенном в торговом центре «Континент».
Мужчина угодил в пространство между скамейкой и одной из стен торгового центра и самостоятельно выбраться из «ловушки» не смог. Прохожие также не сумели помочь ему, пришлось на место происшествия вызывать спасателей. Уже они с помощью специального оборудования отделили часть скамейки от тротуара и вытащили мужчину.
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