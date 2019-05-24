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В Лидском районе в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили тяжелые травмы

25.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили тяжелые травмы

Два человека тяжело травмированы в ДТП, которое произошло вчера в Лидском районе на дороге Ваверка-Заболоть.

25-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался за пределами проезжей части и несколько раз перевернулся. Водитель и пассажир в тяжёлом состоянии оказались в больнице.

Водитель на момент аварии был лишён прав управления за вождение в алкогольном опьянении. Он является жителем Вороновского района. Личность пассажира до сих пор устанавливается, он находится в коме, сообщил в своем аккаунте в Фейсбук Александр Плескачев.

 
 
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Два человека тяжело травмированы в ДТП, которое произошло вчера в Лидском районе на дороге Ваверка-Заболоть. 25-летний водитель не справился с управлением, в...
 

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