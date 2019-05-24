В Лидском районе в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили тяжелые травмы

Источник материала: Lida.Info





Два человека тяжело травмированы в ДТП, которое произошло вчера в Лидском районе на дороге Ваверка-Заболоть.

25-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался за пределами проезжей части и несколько раз перевернулся. Водитель и пассажир в тяжёлом состоянии оказались в больнице.