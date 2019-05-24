|
В Лидском районе в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили тяжелые травмы
Источник материала: Lida.Info
Два человека тяжело травмированы в ДТП, которое произошло вчера в Лидском районе на дороге Ваверка-Заболоть.
25-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль оказался за пределами проезжей части и несколько раз перевернулся. Водитель и пассажир в тяжёлом состоянии оказались в больнице.
Водитель на момент аварии был лишён прав управления за вождение в алкогольном опьянении. Он является жителем Вороновского района. Личность пассажира до сих пор устанавливается, он находится в коме,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе в результате дорожно-транспортного происшествия два человека получили тяжелые травмы
Два человека тяжело травмированы в ДТП, которое произошло вчера в Лидском районе на дороге Ваверка-Заболоть. 25-летний водитель не справился с управлением, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)