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Менеджер по организации грузоперевозок из Лиды стал очередным обладателем автомобиля в розыгрыше призов от «Евроопта»

25.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Менеджер по организации грузоперевозок из Лиды стал очередным обладателем автомобиля в розыгрыше призов от «Евроопта»

Очередные призы были разыграны в рамках 120-тура игры «Удача в придачу» от торговой сети «Евроопт».

Пятерым счастливчикам повезло особенно! 100 000 рублей выиграла Анна Дрыгваль из Гродно, вязальщик на предприятии «Радиоволна». Новенькие белоснежные внедорожники «Джили Эмгранд Х7» достались Любови Разуваевой, администратору кафе из Несвижа, Вадиму Щупановскому, менеджеру по организации грузоперевозок из Лиды, Валентину Цалко, пенсионеру из Гомеля. А солидную сумму 50 000 рублей выиграл Василий Хомец, пенсионер из поселка Куты Гомельского района.

«Давно была мечта доехать до Байкала на автомобиле!»

Вадим Щупановский из Лиды Гродненской области, руководитель автоколонны в крупном транспортном предприятии, как раз планировал покупать автомобиль. А теперь он у него есть!

— Эмоции не знаю, как описать даже, наверное, шок. Играю с самого начала и на выигрыш, честно говоря, не особо надеялся, хотя по мелочи, бывало, везло. А тут надо же — автомобиль! — радуется он.

На выигранный внедорожник у победителя большие планы.

— Модель кроссовера мне по душе, комфортная. Посмотрим, как машина покажет себя в ходу. Давно была мечта доехать с друзьями до Байкала именно на автомобилях, с палатками. Теперь есть возможность ее осуществить! — улыбается Вадим Щупановский.

За 120 туров игры «Удача в придачу» своих обладателей нашли почти 3 миллиона различных призов на общую сумму более 28 млн долларов. В том числе разыграны 81 квартира в Минске, 62 крупных денежных приза — от 40 000 до 120 000 рублей, 385 новеньких автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Очередные призы были разыграны в рамках 120-тура игры «Удача в придачу» от торговой сети «Евроопт». Пятерым счастливчикам повезло особенно! 100 000 рублей выиграла...
 

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