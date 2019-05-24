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Семья Качура из Лиды признана лучшей в Гродненской области

25.05.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Семья Качура из Лиды признана лучшей в Гродненской области

Гродно стал настоящим центром большого семейного праздника. Лучшие семьи из районов области встретились на одной сцене, чтобы определить победителей областного этапа республиканского конкурса «Семья года». 

– Сегодня в нашей области проживает более 12 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают более 42 тысяч детей. Пять и более детей подрастают в 495 семьях. Только в прошлом году 112 женщин получили высокую награду – орден Матери. Всего же на Гродненщине его удостоены больше тысячи женщин, – привел цифры председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Анатолий Зимновода и добавил, что в нашей стране делается многое для поддержки семей и детей.

Красочным праздником творчества и тепла самых ярких их представителей Гродненщины стал нынешний конкурс, который справедливо можно назвать фестивалем родительской славы. Мамы и папы со всей области со сцены колледжа искусств с гордостью делились успехами своих детей, а малыши в свою очередь говорили о безусловном превосходстве именно их родителей.

Знакомились с семейными традициями, увлечениями и достижениями конкурсантов гости еще до начала торжественной части. В холле развернулась настоящая аллея творчества, где каждый «фамильный» стенд – целый рассказ о прошлом и настоящем одной семьи.

– Готовили выставку-презентацию своими силами, но не обошлись и без главных семейных помощников – бабушек с дедушками. Неоценима и поддержка педагогов яслей-сада №51, который посещали наши старшие дети, ходит средняя дочь и еще только планирует сделать это в будущем младшая, – поделилась Ирина Кравченко, которая вместе с супругом Сергеем и четырьмя детьми представили Ленинский район Гродно.

Связанные мамой игрушки здесь соседствовали с медалями и дипломами за успехи в учебе, спорте и творчестве старших детей, теплыми семейными снимками.

Самая творческая семья Гроденского района – Светлана с Иваном Трасковские и четверо их продолжателей рода центром своего рассказа в такой семейной инсталляции сделали дерево. Очень символично на его вершине заняли свое место лепестки с детскими фотографиями, а у основания расположились архивные снимки прапрабабушек с дедушками, которых ребята никогда не видели, но знают благодаря рассказам родителей.

Останавливался каждый гость и у стенда семьи Гайдукевич из Щучинского района. Очень интересным способом ее представили рассказали гостям о своем увлечении путешествовать по родному краю. В стилизованную киноленту собрали словно вытканные из бумажного полотна вытинанки с архитектурными достопримечательностями района – храмами.

Уже со сцены 19 семей со всех уголков Принеманья делились с залом секретами семейного тепла в двух номинациях: «Родовод» и презентация социального проекта «Моя семья – моя страна». Одни историю рода складывали в стихотворные сказки, другие рассказывали, как семейная звезда превратилась в созвездие и даже путешествовали во времени. Смекалки и находчивости участникам не занимать. Но конкурс есть конкурс.

Общесемейное лидерство и одновременно путевка на выступление осенью в столице в этом году у представителей Лидского района. В семье победителей областного этапа конкурса Андрея и Людмилы Качуры подрастает трое детей. На сцене в Гродно они не просто рассказали о себе, но и делились интересными идеями. Накануне знаковой даты 9 Мая в родном городе Лида, например, инициировали акцию «Семьи Лидчины за мир».

Второе место у гродненцев – семьи Кравченко из Ленинского района Гродно. Диплом третьей степени получила семья Гайдукевич из Щучинского района, сообщает «Гродненская правда».

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродно стал настоящим центром большого семейного праздника. Лучшие семьи из районов области встретились на одной сцене, чтобы определить победителей областного...
 

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