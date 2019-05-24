ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт

25.05.2019 16:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. В штате Флорида рысь забралась на столб, чтобы отдыхать и наблюдать за машинами. Однако в планы животного вмешались люди, которые забеспокоились, что хищника может ударить током.  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

Как сообщает Daily Mail, рыжая рысь находилась примерно на 12-метровой высоте. Спасателям потребовалось воспользоваться автовышкой, чтобы дотянуться до млекопитающего.  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

Приблизившись на достаточное расстояние, один из спасателей начал методично постукивать рысь палкой. Сперва животное почти не реагировало. Через какое-то время млекопитающее пригнулось, а на его морде появилось недовольство.  

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

В конце концов рысь поняла, что от неё не отстанут, смирилась и осторожно слезла со столба. Электричество было временно отключено, чтобы животное не пострадало. На этом спасательная операция, которая была снята на видео, завершилась.  

Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Daily Mail  

Кстати, недавно мы рассказывали об акуле, которая попыталась украсть у рыбаков ящик с пивом. 

Мужчины делиться алкоголем отказались – здесь подробнее.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В штате Флорида рысь забралась на столб, чтобы отдыхать и наблюдать за машинами. Однако в планы животного вмешались люди, которые забеспокоились, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на автомобильное топливо вырастут с 26 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика