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Люди помешали рыси отдыхать на 12-метровом столбе. Видеофакт
Источник материала: СТВ
Новости США. В штате Флорида рысь забралась на столб, чтобы отдыхать и наблюдать за машинами. Однако в планы животного вмешались люди, которые забеспокоились, что хищника может ударить током.
Как
Приблизившись на достаточное расстояние, один из спасателей начал методично постукивать рысь палкой. Сперва животное почти не реагировало. Через какое-то время млекопитающее пригнулось, а на его морде появилось недовольство.
В конце концов рысь поняла, что от неё не отстанут, смирилась и осторожно слезла со столба. Электричество было временно отключено, чтобы животное не пострадало. На этом спасательная операция, которая была снята на
Кстати, недавно мы рассказывали об акуле, которая попыталась украсть у рыбаков ящик с пивом.
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Новости США. В штате Флорида рысь забралась на столб, чтобы отдыхать и наблюдать за машинами. Однако в планы животного вмешались люди, которые забеспокоились, что...
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