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Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как защитить свои права и не попасться на удочку мошенников? Авторов лучших информационных материалов на правовую тематику наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс на приз имени Спасовича ежегодно объединяет не только журналистов. Свои работы присылают юристы, преподаватели вузов и даже студенты. В этот раз жюри рассмотрело более сотни работ. Победителей определили в 11 номинациях. Среди них нотариат, адвокатура, следствие, медиация.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Во внимание принимается и актуальность темы, которую автор затронул, и стиль изложения, и насколько эта информация может заставить размышлять относительно роли права в жизни человека и общества.
В составе жюри – представители Минюста, Верховного суда, Следственного комитета и других ведомств. Цель конкурса – повышение правовой культуры общества, роли и значения права.
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Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске
Новости Беларуси. Как защитить свои права и не попасться на удочку мошенников? Авторов лучших информационных материалов на правовую тематику наградили в Минске,...
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