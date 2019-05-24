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Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

25.05.2019 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как защитить свои права и не попасться на удочку мошенников? Авторов лучших информационных материалов на правовую тематику наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

Конкурс на приз имени Спасовича ежегодно объединяет не только журналистов. Свои работы присылают юристы, преподаватели вузов и даже студенты. В этот раз жюри рассмотрело более сотни работ. Победителей определили в 11 номинациях. Среди них нотариат, адвокатура, следствие, медиация.

Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Смысл в том, чтобы стимулировать публикации, подготовку информационных материалов, каких-то документальных фильмов, теле- и радиопередач, которые способствовали бы распространению правовых знаний, уважению к праву.

Во внимание принимается и актуальность темы, которую автор затронул, и стиль изложения, и насколько эта информация может заставить размышлять относительно роли права в жизни человека и общества.

В составе жюри – представители Минюста, Верховного суда, Следственного комитета и других ведомств. Цель конкурса – повышение правовой культуры общества, роли и значения права.

Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

Более сотни работ и 11 номинаций: победителей правового конкурса на приз имени В.Д. Спасовича наградили в Минске

Люди в материале: Олег Слижевский
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как защитить свои права и не попасться на удочку мошенников? Авторов лучших информационных материалов на правовую тематику наградили в Минске,...
 
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