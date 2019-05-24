ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

25.05.2019 16:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – соревнования в меткости и ловкости, катание на лошадях и преодоление водных дистанций.

Почти два десятка команд со всей Беларуси приехали проверить свои силы. Обязательное условие – участники должны быть любителями, а не профессиональными спортсменами.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Дмитрий Рафалович, участник команды Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В данный момент уже прошли «Охотничью тропу». Довольно сложное испытание. И велосипед тяжело дался, довольно сложные условия. Лодка – более привычное и бег с рюкзаком – тоже все довольно привычные моменты.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

В целом очень довольны, почаще бы такие мероприятия. Обязательно сюда еще раз приедем.

Впереди самая интересная часть праздника. В стартовавшем чемпионате Европы среди вабильщиков оленя примут участие более десяти иностранных команд.

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском

Люди в материале: Дмитрий Рафалович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тренер «Витебска» перед финалом Кубка Беларуси поведал о командном духе, но жаловался на травмы игроков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика