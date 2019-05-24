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Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе – соревнования в меткости и ловкости, катание на лошадях и преодоление водных дистанций.
Почти два десятка команд со всей Беларуси приехали проверить свои силы. Обязательное условие – участники должны быть любителями, а не профессиональными спортсменами.
Дмитрий Рафалович, участник команды Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
В целом очень довольны, почаще бы такие мероприятия. Обязательно сюда еще раз приедем.
Впереди самая интересная часть праздника. В стартовавшем чемпионате Европы среди вабильщиков оленя примут участие более десяти иностранных команд.
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Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль собрал гостей под Верхнедвинском
Новости Беларуси. Мастер-классы по стрельбе из лука, приготовление блюд из дичи и их дегустация. Охотничий фестиваль проходит 25 мая под Верхнедвинском, сообщили в...
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