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«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ

25.05.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Субботний интерактив. Прямые телефонные линии прошли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, проблемы жителей Минской области выслушал председатель облисполкома.

Анатолию Исаченко поступило 45 звонков. Они касались вопросов ЖКХ, состояния дорог в пригороде Минска, наличия социальной инфраструктуры, а также земельных споров. Большинство обращений – от жителей Колодищ, Боровлян и Заславля. Звонили и минчане.

«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ

«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Два самых глобальных вопроса – то, что касается Колодищ.

Сегодня было два обращения. Одна женщина говорит, нужно в первую очередь строить школу, вторая – детский сад. Разрабатывается генплан, план детальной планировки. Он будет вынесен на обсуждение. И мы постараемся учесть все пожелания граждан Колодищ.

На мой взгляд, там в первую очередь нужно строить путепровод через железную дорогу. Он будет актуален для всех жителей Колодищ.

Практика прямых телефонных линий уже доказала свою эффективность. Количество проблемных вопросов снижается.

«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ

«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ

Люди в материале: Анатолий Исаченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Субботний интерактив. Прямые телефонные линии прошли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, проблемы жителей Минской...
 
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