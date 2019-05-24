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«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Субботний интерактив. Прямые телефонные линии прошли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, проблемы жителей Минской области выслушал председатель облисполкома.
Анатолию Исаченко поступило 45 звонков. Они касались вопросов ЖКХ, состояния дорог в пригороде Минска, наличия социальной инфраструктуры, а также земельных споров. Большинство обращений – от жителей Колодищ, Боровлян и Заславля. Звонили и минчане.
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Сегодня было два обращения. Одна женщина говорит, нужно в первую очередь строить школу, вторая – детский сад. Разрабатывается генплан, план детальной планировки. Он будет вынесен на обсуждение. И мы постараемся учесть все пожелания граждан Колодищ.
На мой взгляд, там в первую очередь нужно строить путепровод через железную дорогу. Он будет актуален для всех жителей Колодищ.
Практика прямых телефонных линий уже доказала свою эффективность. Количество проблемных вопросов снижается.
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«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ
Новости Беларуси. Субботний интерактив. Прямые телефонные линии прошли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, проблемы жителей Минской...
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