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Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»
25.05.2019 — Разное | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
«Договор предусматривает взаимодействие во всех отраслях, прежде всего, промышленности и социальной сфере», - рассказала журналистам заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.
Договоры о сотрудничестве были подписаны также между Ошмянским районом и гминой Сувалки, Островецким районом и Ленинградской областью.
Соглашение подписывает председатель Сморгонского райисполкома Геннадий ХОРУЖИК
Договор подписывает председатель Ошмянского райисполкома Мирослав САРОСЕК
Соглашение подписывает председатель Островецкого райисполкома Игорь ШАЛУДИН
Виолетта ВОЙТКО.
Фото Сергея ЮРЕВИЧА.
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Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»
«Договор предусматривает взаимодействие во всех отраслях, прежде всего, промышленности и социальной сфере», - рассказала журналистам заместитель председателя...
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