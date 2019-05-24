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Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

25.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

«Договор предусматривает взаимодействие во всех отраслях, прежде всего, промышленности и социальной сфере», - рассказала журналистам заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко.

Договоры о сотрудничестве были подписаны также между Ошмянским районом и гминой Сувалки, Островецким районом и Ленинградской областью.

Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Соглашение подписывает председатель Сморгонского райисполкома Геннадий ХОРУЖИК

Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Договор подписывает председатель Ошмянского райисполкома Мирослав САРОСЕК

Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Соглашение о сотрудничестве между Сморгонским районом и гминой Острув-Мазовецкой было подписано в рамках экономического форума «Новые возможности и перспективы сотрудничества»

Соглашение подписывает председатель Островецкого райисполкома Игорь ШАЛУДИН

Виолетта ВОЙТКО.

Фото Сергея ЮРЕВИЧА.

 
 
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«Договор предусматривает взаимодействие во всех отраслях, прежде всего, промышленности и социальной сфере», - рассказала журналистам заместитель председателя...
 
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