|
В ФК "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве
Источник материала: Партизан
После смены собственника футбольный клуб "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве,
ФК "Динамо-Минск"
Булыга пришел в "Динамо" в апреле прошлого года, а Перников работал в клубе с февраля 2017 года.
23 мая Экономический суд Минска признал, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями ФК "Динамо-Минск". Теперь собственником команды станет Мингорисполком.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После смены собственника футбольный клуб "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве, пишет Tribuna. С 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)