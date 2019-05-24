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В ФК "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве

25.05.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После смены собственника футбольный клуб "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве, пишет Tribuna. С 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий Булыга и генеральный директор Сергей Перников.


ФК "Динамо-Минск"

Булыга пришел в "Динамо" в апреле прошлого года, а Перников работал в клубе с февраля 2017 года.

23 мая Экономический суд Минска признал, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями ФК "Динамо-Минск". Теперь собственником команды станет Мингорисполком.


 
Теги: Минск
 
 
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После смены собственника футбольный клуб "Динамо-Минск" ждут перестановки в руководстве, пишет Tribuna. С 1 июня клуб покинут спортивный директор команды Виталий...
 
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