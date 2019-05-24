



ФК "Динамо-Минск"





Булыга пришел в "Динамо" в апреле прошлого года, а Перников работал в клубе с февраля 2017 года.





23 мая Экономический суд Минска признал, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями ФК "Динамо-Минск". Теперь собственником команды станет Мингорисполком.



