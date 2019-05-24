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Яблоки везли "огородами" и лесными тропами: в России уничтожили 100 тонн яблок

25.05.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Псковской области России уничтожили 100 тонн яблок, завезенных с территории Беларуси. Как сообщает сайт Северо-западного таможенного управления России, нелегальный товар везли 9 фур "лесными тропами" — там их и задержали российские таможенники.


sztu.customs.ru

Это были польские яблоки прошлогоднего урожая, а также яблоки, страну происхождения которых определить не смогли.

На фрукты, которыми были загружены фуры, не было товаросопроводительных документов. Задержание машин и уничтожение груза происходило при поддержке российского СОБРа.

Приблизительная стоимость яблок оценивается в 70 тысяч евро.


 
 
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В Псковской области России уничтожили 100 тонн яблок, завезенных с территории Беларуси. Как сообщает сайт Северо-западного таможенного управления России,...
 
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