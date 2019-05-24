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Яблоки везли "огородами" и лесными тропами: в России уничтожили 100 тонн яблок
Источник материала: Партизан
В Псковской области России уничтожили 100 тонн яблок, завезенных с территории Беларуси. Как
sztu.customs.ru
Это были польские яблоки прошлогоднего урожая, а также яблоки, страну происхождения которых определить не смогли.
На фрукты, которыми были загружены фуры, не было товаросопроводительных документов. Задержание машин и уничтожение груза происходило при поддержке российского СОБРа.
Приблизительная стоимость яблок оценивается в 70 тысяч евро.
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В Псковской области России уничтожили 100 тонн яблок, завезенных с территории Беларуси. Как сообщает сайт Северо-западного таможенного управления России,...
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