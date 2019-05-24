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Фотофакт. Обувной магнат и сенатор Николай Мартынов пронес «Пламя мира» по улицам Витебска
Источник материала: Партизан
24 мая Витебск принял эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира», после этого факел продолжит путешествие по Витебской области.
В Витебск огонь прибыл из Гродненщины. Сначала его отвезли на кондитерскую фабрику «Витьба», а потом обувную фабрику холдинга «Марко», принадлежащую Мартынову.
Фото Сяржук Серебро
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24 мая Витебск принял эстафету огня II Европейских игр «Пламя мира», после этого факел продолжит путешествие по Витебской области.
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