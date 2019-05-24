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Интерпол сообщил о разгроме крупной сети педофилов. Самой младшей жертве было 15 месяцев

25.05.2019 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Интерпол сообщил о разгроме сети педофилов, действовавшей в теневом сегменте интернета — даркнет. В Таиланде, США и Австралии арестованы 9 человек, некоторые из них уже приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщило международное полицейское ведомство со штаб-квартирой во французском Лионе в четверг, 23 мая.

Самой младшей жертве преступников было всего лишь 15 месяцев. 50 детей спасены. Всего сексуальному насилию подверглись, судя по всему, более ста детей, следователи устанавливают их личности. Детские порно выкладывались в даркнете на сайте, у которого было почти 63 тысяч подписчиков.

В Таиланде власти арестовали главного администратора веб-сайта. За сексуальное насилие в отношении 11 детей он был приговорен к 146 годам тюремного заключения. В числе жертв преступника был и его собственный племянник. Злоумышленник заманивал детей в свой дом, предлагая им еду, бесплатный интернет и игру в футбол.

В Австралии арестован его подельник, который фигурирует на многочисленных фото и видео. Он подверг сексуальному насилию 15-месячного ребенка и был приговорен к 40 годам лишения свободы. Это самое суровое наказание, когда-либо вынесенное педофилу в Австралии.


Генеральный секретарь Интерпола в Германии Юрген Шток назвал разгром сети педофилов «мощным сигналом» операторам веб-сайтов, распространяющих детские порно. «Мы видим вас, и вы будете привлечены к ответу», — заявил он. Операция Интерпола продолжалась более двух лет. Аналогичные следственные действия проводятся еще в 60 странах. Ожидаются новые аресты.

 
 
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Интерпол сообщил о разгроме сети педофилов, действовавшей в теневом сегменте интернета — даркнет. В Таиланде, США и Австралии арестованы 9 человек, некоторые из...
 
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