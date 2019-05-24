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Facebook хочет запустить криптовалюту GlobalCoin в 2020 году

25.05.2019 16:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Facebook планирует запустить собственную криптовалюту GlobalCoin к первому кварталу 2020 года, пишет The Verge со ссылкой на BBC.

Больше деталей компания должна раскрыть этим летом, перед началом испытаний позднее в 2019 году. Сообщается, что изначально криптовалюту под названием GlobalCoin запустят примерно в десятке стран, где она обеспечит пользователям доступные и надёжные платежи без потребности в банковском счёте. Это будет стабильная криптовалюта с привязкой к доллару США, что даст ей устойчивость. Информация о ней впервые появилась в мае 2108 года.

Перед запуском Facebook нужно преодолеть различные технические и регуляторные барьеры. По данным ВВС, в прошлом месяце Марк Цукерберг обсуждал возможности и риски новой криптовалюты с главой Банка Англии Марком Карни. Также компания ведёт переговоры с Министерством финансов США и Western Union по поводу связанных с ней регуляторных и операционных вопросов.

Также Facebook могут ожидать проблемы в Индии, которая должна стать ключевым рынком новой криптовалюты, но в целом скептически настроена против виртуальных валют. Facebook рассчитывает, что GlobalCoin позволит индийским работникам за границей переводить деньги домой через WhatsApp.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Facebook планирует запустить собственную криптовалюту GlobalCoin к первому кварталу 2020 года, пишет The Verge со ссылкой на BBC.
 
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