МТЗ приглашает на день рождения: 26 мая на всех десяти заводах холдинга пройдет День открытых дверей

В целях популяризации рабочей профессии свои проходные в этот день откроют для посетителей все 10 предприятий холдинга: помимо самого МТЗ это Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, Витебский завод тракторных запчастей, Лепельский ремонтно-механический завод, Минский завод шестерен, Мозырский машиностроительный завод, Наровлянский завод гидроаппаратуры, Оршанский инструментальный завод, Сморгонский агрегатный завод, Хойникский завод гидроаппаратуры.





Самая масштабная праздничная программа запланирована на Минском тракторном. Уже с 10:00 на призаводской площади будет звучать музыка, развернется выездная торговля и продажа сувенирной продукции, сообщает пресс-служба ОАО "МТЗ".



