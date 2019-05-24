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Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе

25.05.2019 16:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией решения Международного трибунала будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом. Об этом президент Украины написал на своей странице в Facebook.

«Выполнение РФ решения трибунала ООН по освобождению захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом, — пишет Зеленский. — Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!»

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге 25 мая постановил, что Россия должна незамедлительно освободить находящихся в СИЗО украинских моряков
и вернуть Украине буксир и два катера, которые были захвачены в ходе инцидента в Керченском проливе.


 
 
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Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией решения Международного трибунала будет сигналом о готовности Москвы к прекращению конфликта с Киевом. Об этом...
 
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