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Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

25.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

На традиционный форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества» и региональную выставку-презентацию «Северный вектор Гродненщины» приехали как постоянные участники, так и потенциальные партнеры.

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

— Сегодня в Сморгони примечательный  день. В единый праздник соединились сразу несколько событий. Открыта выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины»,  представители деловых кругов съехались на международный инвестиционный форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества». А все жители города имеют возможность посетить мероприятия второго фестиваля-ярмарки «Сморгонские баранки», — отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук,открывая экономический форум.

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

Он приветствовал сморгонцев и гостей —  руководителей официальных делегаций, а также дипломатов, представителей предприятий и  бизнесменов.

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

— В  трех северных районах  нашей области: Островецком, Ошмянском и Сморгонском сосредоточен  значительный производственный потенциал. Здесь размещены предприятия тяжелой, пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, организации строительного комплекса, — подчеркнул Иван Жук. —  Ничто лучше не укрепляет добрососедские отношения между государствами и народами, как взаимные экономические интересы. Приграничное положение этого региона располагает к развитию международной кооперации с литовскими и польскими  партнерами.  Мы давно знаем и понимаем   друг друга.  Это действительно наш северный вектор. В целом этот регион очень перспективен, и, несомненно,  в скором времени его ожидает бурное развитие,  особенно если принять во внимание, что уже в конце текущего года войдет в строй первый блок  Белорусской АЭС.   Поэтому мы рассчитываем на новые  инвестиционные предложения. Надеюсь, что эта встреча придаст хороший импульс для конкретных дел.

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

Руководитель представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь Сергей Петров отметил, что российский регион наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Одна из задач представительства — создание совместных предприятий. В Нижегородской области открыт торговый дом «Журавли», который реализует только белорусские товары. Представительство уделяет большое внимание развитию культурных связей с белорусскими регионами, совместной поисковой работе.

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

По словам заместителя главы администрации города Арзамас Нижегородской области Александра Галкина, такие форумы помогают наладить сотрудничество между предприятиями российского города и города-побратима Сморгони. Недавно города заключили соглашение о сотрудничестве. Сейчас рассматривается вопрос сотрудничества Арзамасского машиностроительного и Сморгонского агрегатного заводов. Планируется открытие филиала сморгонского предприятия в российском городе.   

С презентациями экономического потенциала, инвестиционных возможностей и приоритетов северного региона выступили председатели Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, Ошмянского — Мирослав Саросек и Островецкого – Игорь Шалудин.

Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

О развитии предпринимательства в регионах – важном факторе регионального развития и привлечения инвестиций рассказал председатель президиума Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Будет дополнено.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
 
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На традиционный форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества» и региональную выставку-презентацию «Северный вектор Гродненщины» приехали как...
 
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