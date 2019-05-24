Делегации из России, Литвы, Польши, Латвии и Украины приняли участие в международном экономическом форуме в Сморгони

Источник материала: Вороновская газета





На традиционный форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества» и региональную выставку-презентацию «Северный вектор Гродненщины» приехали как постоянные участники, так и потенциальные партнеры.





— Сегодня в Сморгони примечательный день. В единый праздник соединились сразу несколько событий. Открыта выставка-презентация «Северный вектор Гродненщины», представители деловых кругов съехались на международный инвестиционный форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества». А все жители города имеют возможность посетить мероприятия второго фестиваля-ярмарки «Сморгонские баранки», — отметил первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук,открывая экономический форум.





Он приветствовал сморгонцев и гостей — руководителей официальных делегаций, а также дипломатов, представителей предприятий и бизнесменов.





— В трех северных районах нашей области: Островецком, Ошмянском и Сморгонском сосредоточен значительный производственный потенциал. Здесь размещены предприятия тяжелой, пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, организации строительного комплекса, — подчеркнул Иван Жук. — Ничто лучше не укрепляет добрососедские отношения между государствами и народами, как взаимные экономические интересы. Приграничное положение этого региона располагает к развитию международной кооперации с литовскими и польскими партнерами. Мы давно знаем и понимаем друг друга. Это действительно наш северный вектор. В целом этот регион очень перспективен, и, несомненно, в скором времени его ожидает бурное развитие, особенно если принять во внимание, что уже в конце текущего года войдет в строй первый блок Белорусской АЭС. Поэтому мы рассчитываем на новые инвестиционные предложения. Надеюсь, что эта встреча придаст хороший импульс для конкретных дел.







Руководитель представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь Сергей Петров отметил, что российский регион наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью. Одна из задач представительства — создание совместных предприятий. В Нижегородской области открыт торговый дом «Журавли», который реализует только белорусские товары. Представительство уделяет большое внимание развитию культурных связей с белорусскими регионами, совместной поисковой работе.





По словам заместителя главы администрации города Арзамас Нижегородской области Александра Галкина, такие форумы помогают наладить сотрудничество между предприятиями российского города и города-побратима Сморгони. Недавно города заключили соглашение о сотрудничестве. Сейчас рассматривается вопрос сотрудничества Арзамасского машиностроительного и Сморгонского агрегатного заводов. Планируется открытие филиала сморгонского предприятия в российском городе.

С презентациями экономического потенциала, инвестиционных возможностей и приоритетов северного региона выступили председатели Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, Ошмянского — Мирослав Саросек и Островецкого – Игорь Шалудин.





О развитии предпринимательства в регионах – важном факторе регионального развития и привлечения инвестиций рассказал председатель президиума Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Будет дополнено.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/