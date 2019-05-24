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Американская журналистка сообщила об угрозах убийства после ее слов об игре сборной России
Источник материала: Tut.by
Эксперт The New York Times Джулия Робенхаймер рассказала о бурной реакции на ее слова об игре сборной России на ЧМ-2019, сообщает
— Мне начали приходить угрозы в соцсетях — вплоть до убийства. Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью. Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад.
Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и россияне должны были побеждать с куда большим счетом.
Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь — по своей игре, — сказала Робенхаймер.
Ранее журналист
«Видимо, под „абсурдным“ Робенхаймер предполагала „нечто удивительное“, а не что-то плохое», — предположил Дмитрий Сомов.
Джулии Робенхаймер 38 лет, в нулевых она стала известна благодаря конкурсам красоты — в 2005 году выиграла титул «Мисс Нью-Джерси», а в 2006-м участвовала в борьбе за звание «Мисс Америки». Еще до этого, в 2003 году она закончила Массачусетский Университет в Амхерсте (не путать со знаменитым технологическим институтом) по специальностями «журналистика» и «спортивный менеджмент». Позже Робенхаймер стала хоккейным журналистом и блогером: она писала для сайтов Hockeybuzz и шведского hockeysverige.se, официальных сайтов «Нью-Джерси» и НХЛ, портала The Athletic и The New York Times, а также многих других изданий.
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Эксперт The New York Times Джулия Робенхаймер рассказала о бурной реакции на ее слова об игре сборной России на ЧМ-2019.
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