Американская журналистка сообщила об угрозах убийства после ее слов об игре сборной России

Эксперт The New York Times Джулия Робенхаймер рассказала о бурной реакции на ее слова об игре сборной России на ЧМ-2019, сообщает «Спорт-Экспресс» .



Джулия Робенхаймер. Фото с сайта sport-express.ru

— Мне начали приходить угрозы в соцсетях — вплоть до убийства. Я никак не могла понять почему, а потом наткнулась на свое интервью. Очень плохо, когда не лучшим образом владеющие английским журналисты не улавливают сути. Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике. А словом trackmeat я имела в виду никакую не легкую атлетику, а то, что Россия вообще не останавливается. Вперед-назад, вперед-назад.

Я же объясняла, что сборная США провела свой лучший матч на турнире, но этого все равно оказалось мало, и россияне должны были побеждать с куда большим счетом.

Поймите, я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь — по своей игре, — сказала Робенхаймер.

Слова американской журналистки, которая дала характеристику игре сборной России в поединке против США , появились на сайте RT на русском . — На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении — они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это легкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе. Их задачей было снизить скорости, не позволить противнику быстро перемещаться по площадке, за счет чего уменьшить количество голевых моментов. — Несмотря на это, россияне нанесли 43 броска по воротам… — И это с учетом того, что «звездно-полосатым» удалось снизить их количество. Каждый раз, когда подопечные Воробьева только подходят к зоне, болельщики взрываются овациями. Они понимают, что сейчас будет создан очередной опасный момент, ведь именно так происходило на протяжении всего турнира. — В этой встрече потрясающе смотрелся голкипер сборной США Кори Шнайдер. Во многом именно благодаря его заслугам команда до последнего сражалась за победу? — Шнайдер провел свой лучший матч на турнире. Думаю, во втором периоде «звездно-полосатые» могли быстро потерять все шансы на успех, если бы не игра Кори, — приводит RT на русском слова Робенхаймер.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Сомов предположил, что, скорее всего, американская журналистка не хотела сказать ничего плохого, просто не очень удачным образом выразила свою мысль, описывая игру сборной России. Судя по остальным цитатам из ее интервью, она абсолютно положительно настроена к российской команде и в позитивном ключе рассказывала про хоккеистов.

«Видимо, под „абсурдным“ Робенхаймер предполагала „нечто удивительное“, а не что-то плохое», — предположил Дмитрий Сомов.

Джулии Робенхаймер 38 лет, в нулевых она стала известна благодаря конкурсам красоты — в 2005 году выиграла титул «Мисс Нью-Джерси», а в 2006-м участвовала в борьбе за звание «Мисс Америки». Еще до этого, в 2003 году она закончила Массачусетский Университет в Амхерсте (не путать со знаменитым технологическим институтом) по специальностями «журналистика» и «спортивный менеджмент». Позже Робенхаймер стала хоккейным журналистом и блогером: она писала для сайтов Hockeybuzz и шведского hockeysverige.se, официальных сайтов «Нью-Джерси» и НХЛ, портала The Athletic и The New York Times, а также многих других изданий.