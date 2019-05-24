24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в малом храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, прихода святых равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Волковыска состоялось соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния.

Богослужение в престольный праздник возглавил настоятель прихода и благочинный Волковысского округа священник Александр Юзва.

В проповеди по запричастном стихе диакон Павел Цыбульский напомнил прихожанам краткую историю миссии святых Солунских братьев среди славянских народов, отметив также великое и непреходящее значение их подвига для духовного и культурного развития славянских стран.

После Божественной литургии был отслужен молебен святым равноапостольным просветителям славян, в конце которого отец благочинный поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил всех за молитвы и посильные труды во благо прихода, сообщает orthos.org.

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

Соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния

 

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