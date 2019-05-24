Источник материала: Новости Волковыска

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в малом храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, прихода святых равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Волковыска состоялось соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния.

Богослужение в престольный праздник возглавил настоятель прихода и благочинный Волковысского округа священник Александр Юзва.

В проповеди по запричастном стихе диакон Павел Цыбульский напомнил прихожанам краткую историю миссии святых Солунских братьев среди славянских народов, отметив также великое и непреходящее значение их подвига для духовного и культурного развития славянских стран.

После Божественной литургии был отслужен молебен святым равноапостольным просветителям славян, в конце которого отец благочинный поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил всех за молитвы и посильные труды во благо прихода, сообщает orthos.org .





























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