24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, в малом храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, прихода святых равноапостольных Мефодия и Кирилла г. Волковыска состоялось соборное богослужение духовенства Волковысского благочиния.
Богослужение в престольный праздник возглавил настоятель прихода и благочинный Волковысского округа священник Александр Юзва.
В проповеди по запричастном стихе диакон Павел Цыбульский напомнил прихожанам краткую историю миссии святых Солунских братьев среди славянских народов, отметив также великое и непреходящее значение их подвига для духовного и культурного развития славянских стран.
После Божественной литургии был отслужен молебен святым равноапостольным просветителям славян, в конце которого отец благочинный поздравил всех присутствующих с праздником и поблагодарил всех за молитвы и посильные труды во благо прихода, сообщает