«ЛІК» теряет очки в домашних матчах

Источник материала: Новости Волковыска

Второе поражение кряду с одинаковым счетом потерпела в домашнем матче четвертого тура чемпионата Гродненской области по футболу команда волковысской футбольной лиги «ЛІК».

0:1, именно с таким счетом закончился матч в группе «А» на стадионе аграрного колледжа против команды «ФСК Гродненский».

Единственный гол в матче был забит на 14-й минуте Андреем Севко в первом тайме.

Нашим сайтом была организована видеотрансляция с матча в паблике ВФЛ в соцсети Вконтакте.





























Больше фото с матча от фотографа Владимира Антонова можно посмотреть здесь .

А вот обидчик волковычан в предыдущем туре команда «Мосты» была разгромлена в Зельве местной «Чайкой» 4:0. Все голы были забиты под занавес матча. Хет-трик оформил Андрей Демьян и на последней минуте точку в матче поставил Владимир Базей.

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