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«От сердца к сердцу»
25.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
25 мая нынешнего года волонтеры районной организации Белорусского общества Красного Креста организовали сбор пожертвований на счет благотворительной акции «От сердца к сердцу».
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25 мая нынешнего года волонтеры районной организации Белорусского общества Красного Креста организовали сбор пожертвований на счет благотворительной акции «От...
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