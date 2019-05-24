|
Чтобы город с тал краше
25.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
25 мая нынешнего года в рамках месячника по наведению порядка прошел субботник. Участие в нем приняли члены районного штаба по благоустройству и наведению порядка, работники управления по труду, занятости и социальной защите, отдела по образованию райисполкома, УКПП «Коммунальник», автобусного парка и др.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 мая нынешнего года в рамках месячника по наведению порядка прошел субботник. Участие в нем приняли члены районного штаба по
|
Свежие газеты
Архив (Разное)