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Чтобы город с тал краше

25.05.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

25 мая нынешнего года в рамках месячника по наведению  порядка прошел субботник. Участие в нем приняли члены районного штаба по благоустройству и наведению порядка, работники управления по труду, занятости и социальной защите, отдела по образованию райисполкома, УКПП «Коммунальник», автобусного парка и др.
Более подробно читайте в газете.
Чтобы город с тал краше

Чтобы город с тал краше

Чтобы город с тал краше

Чтобы город с тал краше

 
 
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25 мая нынешнего года в рамках месячника по наведению  порядка прошел субботник. Участие в нем приняли члены районного штаба по
 
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