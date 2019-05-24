Чтобы город с тал краше

Источник материала: Кричевская жизнь

25 мая нынешнего года в рамках месячника по наведению порядка прошел субботник. Участие в нем приняли члены районного штаба по благоустройству и наведению порядка, работники управления по труду, занятости и социальной защите, отдела по образованию райисполкома, УКПП «Коммунальник», автобусного парка и др.

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