Слуцкая группа RiverStone выпустила первый полноформатный альбом

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня, 25 мая, слуцкая группа RiverStone презентовала свой первый полноформатный альбом собственных песен под названием «По прямой». Об этом сообщается в группе коллектива Вконтакте.

Запись этого альбома длилась два года - в него вошли только пять песен, которые случчане могли слышать в записи.

Группа осталась в рамках своего стиля «хард-рок», песни стали заметно тяжелее и «драйвовее» - как в плане музыки, так и вокала. Музыкальные ходы в новых композициях могут удивить даже самого искушённого слушателя.

— Фактически новые подходы в создании музыки совпали с приходом в коллектив Виктора Горбача, и это как раз это совпало с нашими первыми потугами в записи. Витя нас по-своему мобилизовал, он знал, как что делать в записи. Мы решили, что надо сделать всё чётко, профессионально, и я даже считаю, что мы прыгнули выше головы. Все музыканты внесли лепту, подошли к записи ответственно, и только благодаря общим усилиям вышел этот альбом, — рассказал сайту SlutskGorod вокалист RiverStone Игорь Уренцев.