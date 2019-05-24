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Рейтинг доверия Путину упал до минимума за 13 лет

25.05.2019 18:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса по поводу того, кому из политиков россияне могли бы доверить решение важных государственных вопросов.

Согласно им, только 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Это минимум с января 2006 года, пишет Белсат.

Год назад, в мае 2018 года, рейтинг доверия Путину составлял 47,4%. Рейтинг политика падает с июня 2018 года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста.

Тем не менее, Путину россияне доверяют больше, чем любому другому политику. В пятерку лидеров также вошли министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), глава МИД Сергей Лавров (13%), лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский (8,8%), премьер Дмитрий Медведев (7,3%). Рейтинг доверия оппозиционного политика Алексея Навального – 1,5%.

Одобряют деятельность Путина 65,8% респондентов.



 
 
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Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса по поводу того, кому из политиков россияне могли бы доверить решение важных...
 
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