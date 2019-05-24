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В Минске объявили победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер 2018 года».

25.05.2019 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В номинации «Пищевая промышленность» второй год подряд победителем объявлена компания «Санта Бремор». Общий объем экспорта продукции «Санта Бремор» в 2018 году составил $239,2 млн.


Фото из открытых источников

23 мая в Минске стали известны победители республиканского конкурса «Лучший экспортер 2018 года». 


В 2018 году удельный вес экспорта «Санта Бремор» составил 61% всего объема производства. Компания реализовала 61,8 тыс. тонн продукции на экспорт стоимостью $239,2 млн.

По итогам отчетного периода продукция компании присутствует в 37 странах мира. Значительную долю экспорта составляют поставки в страны СНГ и Балтии. В прошлом году «Санта Бремор» возобновила поставки продукции в Сингапур и на Кипр, вышла на рынок Таджикистана. К достижениям 2018 года относится троекратное увеличение экспорта в Польшу (порядка 142 тонн) и двукратное – в Израиль (порядка 462 тонн). Также продукция под брендом «Санта Бремор» была введена в магазины сети Auchan и Stokrotka (Польша), Lidl (Литва).

На данный момент компания выпускает продукцию в 13 категориях. Лидирующими экспортными категориями 2018 года стали «Сурими», «Пресервы из сельди», «Икра из мойвы в соусе», пишет aif.by



 
Теги: Минск
 
 
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В номинации «Пищевая промышленность» второй год подряд победителем объявлена компания «Санта Бремор». Общий объем экспорта продукции «Санта Бремор» в 2018 году...
 
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