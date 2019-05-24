Эверест: климат, мусор и всё новые трупы

В английском варианте гора называется Эверест в честь руководителя службы геодезии Британской Индии в середине 19 века сэра Джорджа Эвереста. Ну а первым человеком, поднявшимся к «трону Бога», стал новозеландец Эдмунд Хиллари — произошло это 29 мая 1953 года.





Климат

За последние двести лет средняя температура на планете повысилась на 4°С. Потепление затронуло и ледники в Гималаях — это показывают данные, которые получила в прошлом году группа британских гляциологов, когда сверлила лёд на поверхности ледника Кхтумбу на склоне Эвереста. Результаты неутешительные — 3.3°С, что всего-лишь на 2 градуса выше, чем средняя годовая температура в этом регионе.









Трупы на склонах

Чем больше увеличивается температура льда, тем быстрее он тает, постепенно обнажая тела тех, кто погиб на склонах горы. Раньше для спасателей, альпинистов и проводников главной сложностью было найти трупы, теперь главная проблема — эвакуировать их. Тяжелые условия в которых находятся люди, а именно критический недостаток кислорода, низкое давление, холод и сильный ветер, не позволяют самостоятельно спускать тела. Поэтому часто они становятся ориентирами для альпинистов. К примеру, тело индийца Цеванга Палжора, который умер на высоте в 8.500 метров в 1996 году. Сейчас это место называют «Зеленые ботинки».





В случае, когда родственники погибших настаивают на эвакуации тела, спасатели могут попробовать, что не гарантирует результат даже при использовании вертолета. Плюс каждая такая экспедиция стоит от 40 до 80 долларов — роже, чем сам подъём для альпинист а данный момент одной из самых сложных стала эвакуация с высоты 8.700 метров. Тело погибшего превратилось в кусок льда весом 150 кг и лежало практически у самой вершины.





Сколько альпинистов всё-таки смогли?

За всё время с 1960-х годов на гору пробовали подняться 4 тысячи человек. Несмотря на эту цифру, по статистике только у 20% альпинистов, которые готовились или готовятся к подъему, получается дойти до вершины и вернуться обратно.





В 2018 году до вершины планировали дойти 803 человека, погибло 5 — большая часть альпинистов поднимались по южному склону, который находится на территории Непала. На начало 2019 года количество жертв значительно возросло — за первые 5 месяцев их уже 11. Девять из этого количества умерли в мае, восемь из них за последнюю неделю — это альпинисты из Индии, Австрии, США и Ирландии. Причинами стали падения с высоты, болезни, усталость и даже ожидание своей очереди на подъём.













Татьяна Михнюк





Мусор





Тем не менее количество альпинистов, которые пробуют покорить высшую точку планеты, растет с каждым годом. Параллельно с наплывом туристов ухудшается экологическая ситуация на горе. В 2014 году Министерство туризма и гражданской авиации Непала издало приказ, согласно с которому каждый турист, который поднимается на Эверест со стороны Непала (южный склон) должен собрать и самостоятельно спустить весь свой мусор или выплатить огромный штраф.





В январе 2019 года власти Китая уменьшили квоты на посещение горы до трехсот в год и на неопределённое время закрыли для туристов базовый лагерь на северном склоне для туристов. Исключением стали только те, кто уже живёт в этом лагере и готовится к восхождению на гору. Причиной стало то, что склоны горы буквально обрастают мусором: в 2018 году со склонов было вывезено 5.2 тонны бытовых отходов, 2.3 тонны человеческих экскрементов и 1 тонна забытой или выброшенной альпинистской экипировки.









Первый белорус на Эвересте









Первым из белорусов, у кого получилось подняться на Эверест, стал Виктор Кульбаченко. Кроме того, за всю свою альпинистскую карьеру, он сумел подняться на Канченджангу (8.586 метров) и Чагори (8.611 метров). В 1991 году поднялся на все пять гор «семитысячников» Советского Союза, за что получил неофициальное звание «Снежный барс». А звание заслуженного мастера спорта Республики Беларусь получил за покорение Эвереста в 1998 году.





В его биографии как минимум две трагические истории, которые связаны с альпинизмом: в 1994 году Виктор участвовал в экспедиции на гору Канченджангу. Из двенадцати человек погибло трое: первая советская альпиниста, которая взошла на Эверест — Екатерина Иванова, белорусский альпинист Сергей Жвирбля и болгарская альпинистка Иорданка Димитриева. В тот раз достигнув вершины только Виктор Кульбаченко. После, в 2006 году участвовал в составе российской команды «К2. Кузбас 2006» в экспедиции на гору Чагори. Кульбаченко остался жив, а 4 члена экспедиции погибли под лавиной. Уже через год, в 2007 году погиб и он. Погиб не в горах, на равнине...





В дневниках он писал, что на высоте более 8.000 метров, все моральные принципы отходят в сторону. Главное — достигнуть вершины и выжить.





Его мама, Галина Васильевна Кульбаченко, до сих пор не может поверить, что его смерть была несчастным случаем и вспоминает:





— Виктор рассказывал, какая жестокая конкуренция была внутри команды при подъеме на Эверест. Каждый хотел покорить вершину. Накануне подъема ему пришлось ночевать в одноместной однослойной палатке, которую ему дали японские альпинисты. Потому что в палатке, где ночевали его коллеги по команде, ему места не нашлось.





Я всегда боялась, что горы его заберут. Каждый раз, когда он отправлялся на очередной подъем, следила за новостями. Помню, как оборвалось сердце, когда услышала, что погибла экспедиция из двадцати человек. Стала всех обзванивать. Оказалось, что Вити там не было. Он же не говорил куда едет. Только по возвращении мы всё узнали. Горы научили его осторожности. Кто бы мог подумать, что он погибнет на рыбалке.»





Ситуация на данный момент



Everest Today The Katmandu Post ,22 мая на гору поднялось около 200 человек, что является рекордным количеством людей, которые поднялись на самую высокую точку планеты за один день. На данный момент перед вершиной Эвереста образовалась очередь. 14 мая открылся сезон подъема на гору, который напрямую связан с погодными условиями. По данным,22 мая на гору поднялось около 200 человек, что является рекордным количеством людей, которые поднялись на самую высокую точку планеты за один день.













Высочайшая вершина планеты Эверест невозмутимо взирает на мир с высоты 8848 метров. Покорить Эверест или, как называют его местные, — Джомолунгму («хозяйка ветров») — честь для любого альпиниста, мечта, в большинстве случаев так и остающаяся неосуществлённой.Восхождения на Эверест проводятся весной и осенью; в остальное время года здесь свирепствуют муссоны, зимой температура опускается до −50 °C, дуют сильнейшие ветра.Гора входит в горную систему Гималаи и лежит аккурат на границе между Китаем (северный склон) и Непалом (южный склон), благодаря чему совершить восхождение можно сразу из двух стран, на выбор.Внешний вид Эвереста — трёхгранная пирамида, имеющая два перевала — Северное и Южное седло и две дочерние вершины — Лхоцзе (Южная) и Чангзе (Северная). С восточной стороны пирамиды — недоступная для восхождений стена. С 5-километровой высоты до самой вершины Эверест покрыт ледниками.