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«На Playstation». Тренер «Шахтера» - о подготовке к серии пенальти и готовности к финалу Кубка Беларуси

25.05.2019 19:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Накануне финального матча Кубка Беларуси на пресс-конференции главный тренер «Шахтер» Сергей Ташуев поделился нехитрыми футбольными секретами и рассказал, готовилась ли команда к серии пенальти. Его слова передает пресс-служба федерации футбола.


Фото: АБФФ

— В каком состоянии команда?

— Тренировались сегодня, готовились. Сегодня приехали в Витебск.

— Вы играли с Витебском в чемпионате и проиграли …

— Анализировали эту игру. Система не может изменить структуру глобально, нужно опять просмотреть, увидеть плюсы и минусы. Забыть матч — неправильно. Для нас это был матч информационный. На нем строим базу подготовки, как обыгрывать. Учитываем то поражение и постараемся избежать те ошибки.

— Состав завтра будет оптимальным?

— Сёке и Бакай пропускают матч в силу перебора карточек. Состав все узнают на разминке.

— За счет чего «Шахтеру» реально обыграть «Витебск» с точки зрения тактики?

— Самое главное — забить на один гол больше. Суть игры в футбол — не дать забить в свои, а забить в чужие.

— Готовились отдельно к серии пенальти?

— На Playstation.

Напомним, матч состоится завтра в Витебске и начнется в 17.00.

 
Теги: Витебск
 
 
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Накануне финального матча Кубка Беларуси состоялась пресс-конференция главного тренера ФК «Шахтер» Сергея Ташуева и капитана команды Андрея Климовича.
 
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