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«На Playstation». Тренер «Шахтера» - о подготовке к серии пенальти и готовности к финалу Кубка Беларуси
Источник материала: Tut.by
Накануне финального матча Кубка Беларуси на пресс-конференции главный тренер «Шахтер» Сергей Ташуев поделился нехитрыми футбольными секретами и рассказал, готовилась ли команда к серии пенальти. Его слова передает
— В каком состоянии команда?
— Тренировались сегодня, готовились. Сегодня приехали в Витебск.
— Вы играли с Витебском в чемпионате и проиграли …
— Анализировали эту игру. Система не может изменить структуру глобально, нужно опять просмотреть, увидеть плюсы и минусы. Забыть матч — неправильно. Для нас это был матч информационный. На нем строим базу подготовки, как обыгрывать. Учитываем то поражение и постараемся избежать те ошибки.
— Состав завтра будет оптимальным?
— Сёке и Бакай пропускают матч в силу перебора карточек. Состав все узнают на разминке.
— За счет чего «Шахтеру» реально обыграть «Витебск» с точки зрения тактики?
— Самое главное — забить на один гол больше. Суть игры в футбол — не дать забить в свои, а забить в чужие.
— Готовились отдельно к серии пенальти?
— На Playstation.
Напомним, матч состоится завтра в Витебске и начнется в 17.00.
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«На Playstation». Тренер «Шахтера» - о подготовке к серии пенальти и готовности к финалу Кубка Беларуси
Накануне финального матча Кубка Беларуси состоялась пресс-конференция главного тренера ФК «Шахтер» Сергея Ташуева и капитана команды Андрея Климовича.
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