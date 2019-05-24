ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

25.05.2019 19:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мы расскажем о заставе имени Героя Советского Союза – лейтенанта Виктора Усова. 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 30 бойцов 8 часов героически сдерживали натиск врага.

История одного подвига – в материале корреспондента Галины Буро.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Илья Король, инструктор служебных собак пограничной заставы имени В.М. Усова:
В нашем спальном расположении находится кровать Героя Виктора Усова, в честь которого названа наша застава.

Уже с момента начала срочной службы здесь каждый знает: эта безукоризненно застеленная кровать неприкосновенна. И пограничник, который спокойно смотрит на бойцов с портрета, будто до сих пор среди них. Ведь он навечно внесен в список личного состава.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Илья Король:
Каждый день на заставе проводится боевой расчет. На этом боевом расчете присутствует весь личный состав заставы. Первым, кто называется в этом списке, – это Герой Советского Союза Усов Виктор Михайлович. Пал смертью в боях при защите священных рубежей нашей родины. Дальше называются военнослужащие в строю.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Сегодня это место называют заставой героев, ведь здесь пограничники приняли первый удар врага. 22 июня 1941 года от мощного взрыва снаряда посыпались стекла из окон.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

С боевой тревоги начался тот рассвет. Три десятка бойцов и офицеров по приказу молодого командира – 24-летнего лейтенанта Виктора Усова – заняли позиции в траншеях. Отбили семь атак противника.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Усов получил пять ранений, заканчивались боеприпасы, а с флангов начали обходить немецкие танки. К полудню застава погибла полностью.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Галина Буро, СТВ:
Только спустя семь лет после войны на заставе провели раскопки. Вот здесь, в десятке метров от бывшего здания казармы, было обнаружено тело лейтенанта Виктора Усова. Он был засыпан в окопе. При этом погибший пограничник сжимал в руках снайперскую винтовку.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

За героизм и мужество Виктору Усову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На территории заставы – братская могила, где похоронены те, кто не сдался. Дань памяти в традиции. Сегодня наряды получают приказ на охрану границы и подходят к памятнику для минуты молчания. Так каждый день.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

На охрану государственной границы шагом марш!

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Андрей Синкевичус, заместитель начальника пограничной заставы имени В.М. Усова:
Не каждому удается служить в том месте, где были герои. Это место особое для каждого из пограничников.

По плану Барбаросса, на захват пограничных застав давалось всего 30 минут, но пограничники заставы Виктора Михайловича Усова стояли 8 часов.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

В музее на заставе десятки экспонатов, в том числе и найденный в земле револьвер Виктора Усова. Эхо войны в августовских лесах до сих пор.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Последняя находка наших солдат – идя в дозоре, они нашли гильзу от снаряда.

Застава Усова на Августовском канале – единственная в Беларуси, которая действует на месте довоенной. Остальные не возродились. В первый день войны из 19 тысяч белорусских пограничников больше 16 тысяч погибли или пропали без вести.

Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова

Люди в материале: Илья Король, Галина Буро, Андрей Синкевичус
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мы расскажем о заставе имени Героя Советского Союза – лейтенанта Виктора Усова. 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«На Playstation». Тренер «Шахтера» - о подготовке к серии пенальти и готовности к финалу Кубка Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика