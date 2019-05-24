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Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мы расскажем о заставе имени Героя Советского Союза – лейтенанта Виктора Усова. 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 30 бойцов 8 часов героически сдерживали натиск врага.
История одного подвига – в материале корреспондента Галины Буро.
Илья Король, инструктор служебных собак пограничной заставы имени В.М. Усова:
Уже с момента начала срочной службы здесь каждый знает: эта безукоризненно застеленная кровать неприкосновенна. И пограничник, который спокойно смотрит на бойцов с портрета, будто до сих пор среди них. Ведь он навечно внесен в список личного состава.
Илья Король:
Сегодня это место называют заставой героев, ведь здесь пограничники приняли первый удар врага. 22 июня 1941 года от мощного взрыва снаряда посыпались стекла из окон.
С боевой тревоги начался тот рассвет. Три десятка бойцов и офицеров по приказу молодого командира – 24-летнего лейтенанта Виктора Усова – заняли позиции в траншеях. Отбили семь атак противника.
Усов получил пять ранений, заканчивались боеприпасы, а с флангов начали обходить немецкие танки. К полудню застава погибла полностью.
Галина Буро, СТВ:
За героизм и мужество Виктору Усову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. На территории заставы – братская могила, где похоронены те, кто не сдался. Дань памяти в традиции. Сегодня наряды получают приказ на охрану границы и подходят к памятнику для минуты молчания. Так каждый день.
На охрану государственной границы шагом марш!
Андрей Синкевичус, заместитель начальника пограничной заставы имени В.М. Усова:
По плану Барбаросса, на захват пограничных застав давалось всего 30 минут, но пограничники заставы Виктора Михайловича Усова стояли 8 часов.
В музее на заставе десятки экспонатов, в том числе и найденный в земле револьвер Виктора Усова. Эхо войны в августовских лесах до сих пор.
Последняя находка наших солдат – идя в дозоре, они нашли гильзу от снаряда.
Застава Усова на Августовском канале – единственная в Беларуси, которая действует на месте довоенной. Остальные не возродились. В первый день войны из 19 тысяч белорусских пограничников больше 16 тысяч погибли или пропали без вести.
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Они сдерживали натиск врага больше 8 часов. Как сейчас проходит служба на героической заставе В. Усова
Новости Беларуси. Мы расскажем о заставе имени Героя Советского Союза – лейтенанта Виктора Усова. 22 июня 1941 года пограничники приняли свой первый и последний бой,...
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