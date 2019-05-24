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«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

25.05.2019 18:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль Brest Bike Festival International проходит в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый крупный слет байкеров в Беларуси и один из самых масштабных в Европе.

Сюда съехались любители мотоциклов из России, Прибалтики, Германии и еще двух десятков стран – всего около 10 тысяч человек. Многие преодолели путь в тысячи километров.

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

В полдень огромная колонна проехала по центральным улицам Бреста. Затем на площадке рядом с Ледовым дворцом байки могли рассмотреть все желающие. Самой захватывающей частью стало шоу мотокаскадеров.

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

Дмитрий Петрухин, байкер (Казахстан):
Я проехал очень много стран и очень давно езжу на мотоцикле. Как не заехать сюда, на самый крутой фестиваль в Европе?

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

Олег Крипиневич, организатор мотофестиваля:
Постоянно стараемся поднимать программу, приглашать хорошие группы. В следующем году у нас юбилей – 20 лет, поэтому хочу оставить интригу.

Вечером байкеры переместятся за пределы города. Завершится слет огненно-пиротехническим шоу.

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

«Самый крутой фестиваль в Европе». Международный байк-фестиваль в Бресте собрал гостей из более чем 20 стран

Люди в материале: Дмитрий Петрухин, Олег Крипиневич
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. XIX Международный мотофестиваль Brest Bike Festival International проходит в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый крупный слет байкеров...
 
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