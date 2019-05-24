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Розничные цены на автотопливо с 26 мая вновь вырастут на 1 копейку

25.05.2019 17:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 26 мая текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу.

Так, розничные цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит Br1,57, АИ-95-К5-Евро – Br1,68, АИ-98-К5-Евро – Br1,89, на дизельное топливо  – Br1,68.

В концерне отметили, что в мае  продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая  составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января 2019 года на 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%.

"В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты", - заявили там.

Текущее повышение цен на топливо - четырнадцатое в текущем году. Последний раз цена изменялась 19 мая. С начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 26 мая текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу. Так,...
 
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