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Розничные цены на автотопливо с 26 мая вновь вырастут на 1 копейку
Источник материала: Интерфакс
Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 26 мая текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу.
Так, розничные цена на бензин АИ-92-К5-Евро составит Br1,57, АИ-95-К5-Евро – Br1,68, АИ-98-К5-Евро – Br1,89, на дизельное топливо – Br1,68.
В концерне отметили, что в мае продолжился рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок нефти марки Brent в последние несколько дней среднее значение котировок с 1 по 23 мая составило около $72 за баррель, увеличившись к уровню января 2019 года на 21%. Цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, с учетом укрепления курса белорусского рубля увеличилась за этот период на 18,6%.
"В таких условиях с целью компенсации возрастающих затрат НПЗ и поддержания их финансовой устойчивости продолжается реализация выбранной концерном стратегии поэтапного изменения цен на нефтепродукты", - заявили там.
Текущее повышение цен на топливо - четырнадцатое в текущем году. Последний раз цена изменялась 19 мая. С начала 2019 года цены на АЗС в Беларуси увеличились на 8,45%.
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Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси с 26 мая текущего года увеличиваются на 1 копейку, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим" в субботу. Так,...
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