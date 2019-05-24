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Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
25.05.2019 19:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Для сборной России это поражение стало первым в девяти матчах турнира.Единственная шайба в игре была заброшена в ворота сборной России в середине третьего периода. На 51-й минуте нападающий Марко Анттила оказался первым на подборе после броска по воротам российской команды и в касание переправил шайбу в ворота.
Ранее по ходу ЧМ-2019 сборная России одержала восемь побед в восьми матчах. На предварительном раунде команда набрала 21 очко и заняла первое место в группе B, а в четвертьфинале переиграла сборную США со счетом 4:3.
В воскресенье, 26 мая, сборная Финляндии сыграет в финале чемпионата мира с победителем второго полуфинала, в котором встретятся команды Канады и Чехии. Сборной России предстоит провести матч за бронзу против команды, которая проиграет во втором полуфинале, пишет
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Полуфинальный матч ЧМ-2019 по хоккею между сборными России и Финляндии завершился победой финской команды со счетом 1:0. Для сборной России это поражение стало первым...
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