Канада и Чехия сражаются за выход в финал чемпионата мира. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Второй финалист 83-го чемпионата мира по хоккею определится сегодня в Братиславе в сражении сборных Канады и Чехии.



Фото: Reuters

Победителя этой встречи ждет дуэль за золото с потрясающими финнами, которые с 18 дебютантами мировых форумов в обойме вслед за звездными шведами повалили сегодня и мегазвездных россиян!

На предварительном этапе ЧМ и Канада, и Чехия, одержали по 6 побед в 7 матчах. Причем даже разница заброшенных и пропущенных шайб у них оказалась одинаковой по «+25». Правда, канадцам этого хватило для того, чтобы занять 1-е место в своей группе, а чехи финишировали вторыми вслед за россиянами.

В четвертьфинале куда тяжелее пришлось канадцам, которые в дуэли со Швейцарией ушли от поражения всего за 0,4 секунды до конца третьего периода, а затем вырвали победу в овертайме (3:2).

Чехам тоже пришлось помучиться в поединке с Германией. Но только два периода, после которых счет был равным (1:1). В третьем же чехи забросили сопернику 4 безответные шайбы и решили вопрос выхода в полуфинал.

SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию матча Канада — Чехия.

Канада в предыдущие 4 года трижды играла в финалах, причем дважды (2015, 2016) брала золото, а еще раз довольствовалась серебром (2017).

Чехи же не пробивались в финал с 2010 года, когда в схватке за золото одолели россиян. А медали чешские хоккеисты не завоевывали вот уже 6 лет — в 2011 и 2012 годах они стали бронзовыми призерами.