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«Паук» для полетов и допреальность: II Европейские игры удивят на старте
25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десятки фур и сотни тонн техники. В Минске начали монтировать оборудование к открытию II Европейских игр, сообщает телеканал «МИР 24».
Организаторы обещают немало сюрпризов. К примеру, сейчас устанавливают огромную конструкцию, которая называется «паук» – она позволяет артистам летать.
Открытие игр состоится 21 июня. Уже известно, что на нем выступит звезда «мирового масштаба». Имя приглашенного артиста организаторы пока держат в секрете. На открытии I Европейских игр в Баку выступала
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Церемония открытия состоится в Минске 21 июня. В ней будут участвовать более 3 тысяч спортсменов.
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