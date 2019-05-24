«Паук» для полетов и допреальность: II Европейские игры удивят на старте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки фур и сотни тонн техники. В Минске начали монтировать оборудование к открытию II Европейских игр, сообщает телеканал «МИР 24».

Организаторы обещают немало сюрпризов. К примеру, сейчас устанавливают огромную конструкцию, которая называется «паук» – она позволяет артистам летать.

«На территории СНГ это решение применяется впервые, и реализует его российская компания. До этого такого рода мероприятия делала английская компания. Она единственная в мире себе это позволяла. Это уникальная история, которая разрабатывалась специально для этой церемонии», – рассказал технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр Сергей Калинников.

Открытие II Европейских игр пройдет на стадионе «Динамо». В церемонии будут участвовать более 3 тысяч спортсменов. Впервые здесь используют технологию дополненной реальности (AR). Благодаря ней, виртуальные объекты станут частью настоящей картины. Увидеть их на стадионе зрители смогут с помощью специального приложения на смартфоне или планшете.

«Будет рассказано и богатое историческое прошлое, начиная со Средневековья. Будет рассказано о современном развитии страны. Ну и ставка на IT. Это будет проходить сквозным элементом через все шоу за счет эффекта дополненной реальности, который периодически будет появляться во всех элементах и эпизодах», – отметил начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич.