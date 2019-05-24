ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Паук» для полетов и допреальность: II Европейские игры удивят на старте

25.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки фур и сотни тонн техники. В Минске начали монтировать оборудование к открытию II Европейских игр, сообщает телеканал «МИР 24».

Организаторы обещают немало сюрпризов. К примеру, сейчас устанавливают огромную конструкцию, которая называется «паук» – она позволяет артистам летать.

«На территории СНГ это решение применяется впервые, и реализует его российская компания. До этого такого рода мероприятия делала английская компания. Она единственная в мире себе это позволяла. Это уникальная история, которая разрабатывалась специально для этой церемонии», – рассказал технический продюсер церемоний открытия и закрытия II Европейских игр Сергей Калинников.

Открытие II Европейских игр пройдет на стадионе «Динамо». В церемонии будут участвовать более 3 тысяч спортсменов. Впервые здесь используют технологию дополненной реальности (AR). Благодаря ней, виртуальные объекты станут частью настоящей картины. Увидеть их на стадионе зрители смогут с помощью специального приложения на смартфоне или планшете.

«Будет рассказано и богатое историческое прошлое, начиная со Средневековья. Будет рассказано о современном развитии страны. Ну и ставка на IT. Это будет проходить сквозным элементом через все шоу за счет эффекта дополненной реальности, который периодически будет появляться во всех элементах и эпизодах», – отметил начальник управления по церемониям и культурной программе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Сергей Хомич.

Открытие игр состоится 21 июня. Уже известно, что на нем выступит звезда «мирового масштаба». Имя приглашенного артиста организаторы пока держат в секрете. На открытии I Европейских игр в Баку выступала Леди Гага.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Церемония открытия состоится в Минске 21 июня. В ней будут участвовать более 3 тысяч спортсменов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Канада и Чехия сражаются за выход в финал чемпионата мира. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика