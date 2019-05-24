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В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня

25.05.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и + 18. На градус теплее в Вене. В Риме в начале недели ожидаются дождь, грозы и +20. Порадует Мадрид: +24.

В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня

В Софии обещают на градус выше и переменную облачность. То же в Анкаре, но на пункт прохладнее. Настоящее лето прописалось в Афинах, там ожидается +28.

В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня

Прибалтика сыграет на контрасте.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Риге и Вильнюсе +18 и переменная облачность. Такой же климатический расклад в Варшаве и Киеве, но с поправкой сразу на целых 5 градусов. Испортится погода в Москве: синоптики прогнозируют сильный дождь и всего +16.

В Москве +16, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 27 мая по 2 июня

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В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь и + 18. На градус теплее в Вене. В Риме в начале недели ожидаются дождь, грозы и +20. Порадует Мадрид: +24. В Софии...
 
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