Можно и нужно витать в облаках. Народные приметы до конца мая

Источник материала: СТВ

27 мая – Сидор Огуречник. Предки верили, если день ясный – к урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус» .

29 мая – Фёдор Житник. Примета гласит: если кучевые облака движутся быстро и в унисон с тучами — готовься к ясной и сухой погоде.





31 мая – Федот Овсяник. Северный ветер в безоблачном небе предвещает заморозки.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Наблюдали предки и за насекомыми. Если в этот день мошкара собирается тучей – к хорошей погоде.



