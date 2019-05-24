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Пересаживаем рассаду бархатцев правильно. Советует Иван Русских
Источник материала: СТВ
Май на исходе. А, значит, самое время заняться клумбами. Как правильно пересаживать рассаду, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Наиболее удобный способ выращивания однолетников – это использование рассады. Рассада бывает двух типов.
Для успеха в выращивании цветов, прежде всего, необходимо подобрать правильное их положение. Такие растения, как петуния, астра, тагетис предпочитают солнечные места. Для лобелии же подберите более тенистые, на ярком солнце она выгорает.
Заглубление рассады тагетиса, выращенного с открытой корневой системой, позволит нарастить дополнительные корни, тем самым дав дополнительное питание растению, и обеспечит пышное цветение до самого заморозка.
Растения после посадки особенно нуждаются во влаге. Влага обеспечит хорошую приживаемость рассады и пышное цветение любого цветника. Выращивайте побольше цветов. Ведь они дарят нам и удовольствие, и отдых, и красоту.
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Май на исходе. А, значит, самое время заняться клумбами. Как правильно пересаживать рассаду, рассказали в программе «Плюс-минус».
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