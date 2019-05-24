Первые боровики появились в лесах Беларуси

Источник материала: СТВ

В Беларуси стартовал сезон боровиков – коричневые шляпки на неделе отметились в лесах Брестской области, рассказали в программе «Плюс-минус» . Ничего удивительного, уверяют специалисты: своё дело сделали обильные дожди и тёплая погода.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Как правило, сезон грибов в Беларуси начинается лишь с середины июня.



