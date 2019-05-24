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Первые боровики появились в лесах Беларуси
Источник материала: СТВ
В Беларуси стартовал сезон боровиков – коричневые шляпки на неделе отметились в лесах Брестской области, рассказали в программе
Как правило, сезон грибов в Беларуси начинается лишь с середины июня.
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В Беларуси стартовал сезон боровиков – коричневые шляпки на неделе отметились в лесах Брестской области, рассказали в программе «Плюс-минус». Ничего...
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