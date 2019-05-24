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Первые боровики появились в лесах Беларуси

25.05.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Беларуси стартовал сезон боровиков – коричневые шляпки на неделе отметились в лесах Брестской области, рассказали в программе «Плюс-минус». Ничего удивительного, уверяют специалисты: своё дело сделали обильные дожди и тёплая погода.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Как правило, сезон грибов в Беларуси начинается лишь с середины июня.

Первые боровики появились в лесах Беларуси

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В Беларуси стартовал сезон боровиков – коричневые шляпки на неделе отметились в лесах Брестской области, рассказали в программе «Плюс-минус». Ничего...
 
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