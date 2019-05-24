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НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»
Источник материала: СТВ
В небе над Борисовом очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Это видео cотрудникам программы
Специалисты уверяют: в Беларуси аномалий хватает. Исследователи не раз сообщали про огненные шары, привидения и НЛО.
Очень быстро мы смогли посмотреть по программе «Планетарий» и сразу определить, что этот неизвестный светящийся объект является планетой Юпитер. Так что человек может успокоиться: это астрономия, всё в порядке.
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В небе над Борисовом очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Это видео cотрудникам программы «Плюс-минус» прислал местный житель. На кадрах ночной...
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