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НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

25.05.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В небе над Борисовом очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Это видео cотрудникам программы «Плюс-минус» прислал местный житель. На кадрах ночной съёмки – Луна в расфокусе. Через мгновение рядом появится мерцающая точка, а когда оператор укрупнится, начнёт мельтешить!

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

Михаил Шадрин:
Увидел рядом с Луной непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами в форме точек. Во время съёмки, приближая объект с помощью видоискателя камеры, объект начинал беспорядочно носиться по небу, как бы пытаясь исчезнуть из поля зрения камеры.

Специалисты уверяют: в Беларуси аномалий хватает. Исследователи не раз сообщали про огненные шары, привидения и НЛО.

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

Виталий Мечинский, кандидат физико-математических наук:
Взаимное положение, расстояние между самым ярким объектом тут на кадре, а это была Луна, и вот этого неизвестного объекта, не меняется. Это означает, что это не объекты, которые движутся в атмосфере Земли.

НЛО видели в Борисове: «Непонятное свечение в форме большой шестерёнки с длинными зубцами»

Очень быстро мы смогли посмотреть по программе «Планетарий» и сразу определить, что этот неизвестный светящийся объект является планетой Юпитер. Так что человек может успокоиться: это астрономия, всё в порядке.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Михаил Шадрин, Виталий Мечинский
 
 
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В небе над Борисовом очевидцы запечатлели неопознанный летающий объект. Это видео cотрудникам программы «Плюс-минус» прислал местный житель. На кадрах ночной...
 
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