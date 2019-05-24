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Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

25.05.2019 20:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Синоптики предупреждают: зонт лучше держать при себе. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус»

Порадует погода и теплом: столбик термометра превысит отметку в +20.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели погоду в стране будет диктовать атмосферный фронт с Западной Европы, днём скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы.

Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Белгидромета:
Со вторника тепло вновь вернётся в Беларусь. Ночные температуры, в основном, составят +10 +16, а днём ожидается +18 +24. По юго-востоку будет ещё теплее: до +28. Такую погоду нам обеспечит поступление тёплых воздушных масс с юга Европы, со Средиземного и Чёрного моря.

Эти воздушные массы будут богаты влагой, что обеспечит на большей части территории Беларуси дожди и активизацию грозовой деятельности.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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Люди в материале: Оксана Тимофеева
Бресте с 27 мая по 2 июня" alt="Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558808648578492.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 27 мая по 2 июня
Витебске с 27 мая по 2 июня" alt="Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558808648592589.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 27 мая по 2 июня
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 27 мая по 2 июня
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 27 мая по 2 июня
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 27 мая по 2 июня
Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 27 мая по 2 июня

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Синоптики предупреждают: зонт лучше держать при себе. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус».  ...
 
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