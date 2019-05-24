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Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики предупреждают: зонт лучше держать при себе. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе
В начале недели погоду в стране будет диктовать атмосферный фронт с Западной Европы, днём скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы.
Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 27 мая по 2 июня" alt="Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558808648578492.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 27 мая по 2 июня
Витебске с 27 мая по 2 июня" alt="Дожди и грозы, но +24. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/05/1558808648592589.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 27 мая по 2 июня
Фото. Погода в Гродно с 27 мая по 2 июня
Фото. Погода в Могилёве с 27 мая по 2 июня
Фото. Погода в Гомеле с 27 мая по 2 июня
Фото. Погода в Минске с 27 мая по 2 июня
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Синоптики предупреждают: зонт лучше держать при себе. На предстоящей неделе ожидаются кратковременные дожди и грозы, рассказали в программе «Плюс-минус». ...
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