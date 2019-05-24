Источник материала: Новости Волковыска

В 2011 году ко мне обратилась семья молодого парня, которого нашли в строящемся здании повешенным. Или повесившимся. Я после просмотра по фото и вещам, дате рождения и дате смерти смог рассказать, как он погиб, и кто были его убийцы. Описал внешность и возраст двух парней-убийц.

Позже я выехал в Волковыск для уточнения всего этого на месте, пишет в своем Дзен канале «Записки боевого мага» экстрасенс Валекс Буяк.

По прибытию в Волковыск на автостанцию я сделал пару кругов медленно вокруг оси, ощущая междуглазьем («третий глаз») и спросил что там? в двух направлениях - оттуда шло давление на междуглазье.

Одно направление - это место где нашли повешенного сына. Второе было неясно. На месте повешения ничего нового я не узнал, и мы поехали на авто в том направлении втором. По ходу я крутил головой туда-сюда, сканируя пространство. В одном месте как бы щелкнуло. Я приметил это место.

На обратном пути я закрыл глаза и продолжал снова сканировать. Когда «щелкнуло» открыл глаза, место совпало с тем, что запомнил по пути туда. Это был многоэтажный дом. Заехали во двор, проехали вдоль дома и я указал на подъезд.

Как родители вспомнили, там именно жили двое из 5 «друзей» сына, с которыми видели сына в день смерти. И внешность и возраст которых я как раз и описал еще во время приезда матери ко мне в Минск.

Так что я нашел «иголку в стоге сена». Сам бы не поверил в такое. Все-таки городок немаленький - 44 тыс. населения. И двух из 44 тысяч найти...

Увы, дело замяли как суицид. Как вы видите, даже менты в наручниках и без штанов себя убивают якобы. Что тут говорить об обычном парне... (стиль и орфография сохранены – прим. редакции сайта).

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