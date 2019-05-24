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Вечно молодой. Почему официальный портрет Лукашенко не меняется много лет

25.05.2019 20:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Когда-то Лукашенко требовал, чтобы из кабинетов чиновников убрали его портреты. Не убрали.

Вечно молодой. Почему официальный портрет Лукашенко не меняется много лет
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портрет. Свою просьбу Зеленский объяснил тем, что «президент — это не икона, не идол», и призвал размещать в кабинетах портреты детей и смотреть им в глаза.

Президент Беларуси (первый и единственный) в свое время тоже выступал против того, чтобы его портретами увешивали кабинеты чиновников и руководителей госучреждений.

Но портреты висят. Причем Александр Лукашенко на них — все такой же мужчина в самом расцвете сил, каким был почти двадцать лет назад. Naviny.by разбирались, почему официальный портрет главы государства не меняется.

«Никакого вождизма!»

В 2006 году президент требовал: «Убрать все портреты президента. Я скажу, чем их заменить. Не нужны эти портреты, чтобы меня упрекали в вождизме. Притом каждый цепляет на стенку, что хочет. Достаточно небольшой фотографии, которая будет стоять там, где она должна стоять, и люди будут смотреть».

Похоже, Лукашенко имел в виду не совсем то, что говорил. Или это очередное невыполненное чиновниками распоряжение главы государства, каковых, к слову, немало.

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Но уже через пять лет Лукашенко вполне одобрительно высказывался о наличии своего фото в кабинетах чиновников. Он говорил в 2011 году в эфире СТВ:

«Я себя искусственно не делаю. Я категорически запрещаю свои портреты на демонстрациях и кричать “Ура Лукашенко!”. Это недопустимо. Даже если где-то на массовых мероприятиях, на съездах, официальных мероприятиях, не дай бог, кто-то в своем выступлении излишне начнет говорить — я его прерываю. Никакого вождизма быть не должно. Кроме портрета в кабинете чиновника, вы нигде не увидите вождизма в Беларуси. Это страшно для меня, это на генном уровне неприемлемо. Я это не терплю».

Портрет президента — от 35 копеек

С тех пор воды много утекло, а фотографии как висели, так и висят. При этом Лукашенко там лет на двадцать моложе, чем на самом деле, а костюм и галстук на нем, какие давно не носит. Нынешний гардероб главы государства вполне современен, а на фото явное ретро.

Повсеместно продающийся в книжных магазинах портрет, а точнее плакат «Портрет президента Республики Беларусь» выпускает издательство «Белорусский Дом печати», которое принадлежит Управлению делами президента.

В «Доме печати» портрет президента можно заказать в нескольких форматах: 10,5х15, 21х30, 40х55 и 48,5х68. Цена — от 35 до 83 копеек (без НДС), но при заказе упаковки (30 штук).

Последний дополнительный тираж плакатов был выпущен в 2015 году. Если судить по тому, что написано в выходных данных, в формате А2 напечатали две тысячи экземпляров, в формате А4 — шесть тысяч.

«Покупают обычно А4, — рассказал продавец книжного магазина «Светоч». — Формат А2 трудно вставить в рамку, потому что стандартная не подходит, приходится обрезать».

В интернет-магазине OZ.by плакат А4 продается за 2 рубля. В «Академкниге» есть только формат А4, в Центральном еще и А2. Цена маленького — 84 копейки, большого — 1,39 рубля. В «Светочи» большой портрет стоит столько же, но маленький дороже — 1,04 рубля.

Naviny.by спросили у пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, почему для официального плаката до сих пор используется фотография почти двадцатилетней давности — на сайте президента этот снимок появился в 2001 году.

«У нас есть ряд официальных фотографий, которые мы постоянно используем — для размещения в книгах, во время официальных визитов и иных протокольных мероприятий с учетом как раз тематики и актуальности», — пояснила пресс-секретарь.

Что касается фотографии, использующейся для плаката, который продается в магазинах, Наталья Эйсмонт сказала, что это официальный портрет президента Республики Беларусь: «Он первый, поэтому и остается официальным портретом до сих пор».


Депутат Болеслав Пирштук ведет выездной прием граждан... под бдительным оком президента. Фото house.gov.by

Что думает сам президент о том, что до сих пор тиражируется один и тот же его портрет, которому немало лет, остается догадываться. Весной прошлого года он говорил о своих любимых фотографиях, но официального портрета в их числе не было.

«Есть у меня несколько фотографий. Одна из фотографий, она черно-белая, — когда я только стал президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор. Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой с клюшкой», — рассказывал Лукашенко.

 
Фото Сергея Сацюка

 
 
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