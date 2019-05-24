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Пограничников заставы имени Кофанова поздравили с наступающим Днем пограничника
25.05.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Теплые слова благодарности за достойную службу прозвучали от администрации Пружанского района, Национального парка «Беловежская пуща» и представителей шефских организаций. После этого выступили творческие коллективы Пружанского Дома культуры и ребята из 20-й школы Бреста.
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Теплые слова благодарности за достойную службу прозвучали от администрации Пружанского района, Национального парка «Беловежская пуща» и представителей...
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