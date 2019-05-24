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В Каннах выбрали лучший фильм года
Источник материала: Tut.by
Только что на набережной Круазетт завершился один из важнейших кинофестивалей мира — Каннский. Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» — достался картине «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун-Хо. Как распределились остальные награды — в материале AFISHA.TUT.BY.
Как
Гран-При — второй по значимости приз — достался работе «Атлантика» режиссера из Франции с сенегальскими корнями Мати Диоп. Как
Приз за лучшую режиссуру ушел братьям Дарденнам за фильм «Молодой Ахмед» о школьнике-исламисте, который решает зарезать учительницу.
Лучшей актрисой жюри признало британку Эмили Бичем, сыгравшую в картине «Малыш Джо» Джессики Хауснер.
Лучшим актером стал Антонио Бандерас, сыгравший в новой картине Педро Альмодовара «Боль и слава». Это история талантливого кинорежиссера, который на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Один из самых личных фильмов Альмодовара, по словам критиков. Картину почти наверняка покажут в Минске, есть основания надеяться, что одновременно с российской премьеров — в середине июня.
Наградой за лучший сценарий был отмечен фильм «Портрет молодой женщины в огне» режиссера и сценариста Селин Скьяммы — костюмная драма о любви двух француженок в XVIII веке.
Вчера же раздали призы во втором по значимости конкурсе — «Особый взгляд». Главную награду получила картина «Невидимая жизнь Эвридики Гужман» бразильского режиссера Карима Айнуза. А лучшим режиссером стал 27-летний российский автор Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Его картина «Дылда»
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Только что на набережной Круазетт завершился один из важнейших кинофестивалей мира - Каннский.
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