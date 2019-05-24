В Каннах выбрали лучший фильм года

Источник материала: Tut.by

Только что на набережной Круазетт завершился один из важнейших кинофестивалей мира — Каннский. Главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» — достался картине «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун-Хо. Как распределились остальные награды — в материале AFISHA.TUT.BY.



Фото: Reuters

Как пишет о победителе российский кинокритик Антон Долин, это «остроумная, жесткая и злая сатира о классовом неравенстве. Семья бедняков внедряется в семью богачей с непредвиденными жуткими последствиями». Широкая аудитория знакома с южнокорейским автором по фильму «Окча» — скандальному проекту Netflix, который показали в Каннах в 2017-м году, после чего фестиваль отказался принимать к участию в конкурсе картины стримингового сервиса.

Гран-При — второй по значимости приз — достался работе «Атлантика» режиссера из Франции с сенегальскими корнями Мати Диоп. Как пишут критики, это «поэтичная медитативная кинолегенда о мертвом женихе, который возвращается к возлюбленной».

Приз за лучшую режиссуру ушел братьям Дарденнам за фильм «Молодой Ахмед» о школьнике-исламисте, который решает зарезать учительницу.

Лучшей актрисой жюри признало британку Эмили Бичем, сыгравшую в картине «Малыш Джо» Джессики Хауснер.

Лучшим актером стал Антонио Бандерас, сыгравший в новой картине Педро Альмодовара «Боль и слава». Это история талантливого кинорежиссера, который на закате своего творческого пути оглядывается в прошлое, и на него обрушивается поток ярких воспоминаний. Один из самых личных фильмов Альмодовара, по словам критиков. Картину почти наверняка покажут в Минске, есть основания надеяться, что одновременно с российской премьеров — в середине июня.



Счастливый Антонио Бандерас с наградой. Фото: Reuters

Наградой за лучший сценарий был отмечен фильм «Портрет молодой женщины в огне» режиссера и сценариста Селин Скьяммы — костюмная драма о любви двух француженок в XVIII веке.

Вчера же раздали призы во втором по значимости конкурсе — «Особый взгляд». Главную награду получила картина «Невидимая жизнь Эвридики Гужман» бразильского режиссера Карима Айнуза. А лучшим режиссером стал 27-летний российский автор Кантемир Балагов, ученик Александра Сокурова. Его картина «Дылда» снята по мотивам книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» и рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли в нем исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

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