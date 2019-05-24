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Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выселить нельзя остаться! Герои нашего репортажа теряются: где в этой фразе нужна запятая? Жители столичного дома на Железнодорожном переулке стали участниками истории, которая началась еще в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их трехэтажку – а ей уж больше 80 лет – сначала признали аварийной, износ здания – 35 %. Потом оно вдруг стало снова пригодным для жилья. Почти год длится капремонт. А теперь хозяев некоторых квартир вынуждают покинуть дом. Репортаж корреспондента Дмитрия Бояровича.
Потолок в квартире у Светланы буквально трещит по швам. Женщина показывает: многочисленные подтеки в комнатах и на кухне, отслоившаяся штукатурка – то, что осталось после капитального ремонта.
Похожая картина и у других жильцов верхнего этажа. Многие и обои не клеят: с первым ливнем их можно будет выбрасывать. Есть и проблемы с трубами: пол на кухне у Людмилы заливает после каждого мытья посуды.
Людмила Гаркун:
Бонус от капремонта и вот такие подтеки на потолках в подъезде. Но даже с этим люди готовы смириться и сделать ремонт за свой счет. Их тревожит другое.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Во время капремонта люди за свой счет купили газовые котлы. Кто-то взял кредит, кто-то – взаймы у родственников. Без этого оборудования отопления бы в доме не было. Теперь этим имуществом жильцы верхних квартир вынуждены рисковать.
Светлана Матуть:
Жалуются жильцы и на то, перед фактом отселения их поставили за один день, не показав квартир и не дав больше времени на принятие решения. Работы не начались только потому, что хозяева квартир вызвали МЧС. И только сейчас речь зашла о возможных вариантах с подменным жильем.
Роман Мамедов, директор КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1 г.Минска»:
Руководство ЖКХ уверяет: работы по замене балок (а в замене нуждается 15 из 90) проведут в кратчайшие сроки. Максимум – за шесть недель. Причем все повреждения потолков в квартирах, если они будут, восстановят.
Артем Лобко, заместитель главы Администрации Московского района Минска:
Беседы с жильцами начнут проводить с 27 мая. Каждую ситуацию рассмотрят отдельно.
Владимир Лебедь, главный инженер Государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:
А почему данное отношение возникло только после того, как эта информация прошла в СМИ? Как можно доверять дальнейшие работы по капитальному ремонту той организации, которая создала такую обстановку в квартирах нашего дома? Вы не подскажете?
Владимир Лебедь:
У жильцов даже после беседы с представителями жилищных организаций нет единого решения. Многие по-прежнему не хотят выезжать из квартир. Даже на время. Между тем, в таком случае их ожидает судебное разбирательство.
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Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме
Новости Беларуси. Выселить нельзя остаться! Герои нашего репортажа теряются: где в этой фразе нужна запятая? Жители столичного дома на Железнодорожном переулке...
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