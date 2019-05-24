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Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

25.05.2019 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выселить нельзя остаться! Герои нашего репортажа теряются: где в этой фразе нужна запятая? Жители столичного дома на Железнодорожном переулке стали участниками истории, которая началась еще в 2014 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их трехэтажку – а ей уж больше 80 лет – сначала признали аварийной, износ здания – 35 %. Потом оно вдруг стало снова пригодным для жилья. Почти год длится капремонт. А теперь хозяев некоторых квартир вынуждают покинуть дом. Репортаж корреспондента Дмитрия Бояровича.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Потолок в квартире у Светланы буквально трещит по швам. Женщина показывает: многочисленные подтеки в комнатах и на кухне, отслоившаяся штукатурка – то, что осталось после капитального ремонта.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Похожая картина и у других жильцов верхнего этажа. Многие и обои не клеят: с первым ливнем их можно будет выбрасывать. Есть и проблемы с трубами: пол на кухне у Людмилы заливает после каждого мытья посуды.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Людмила Гаркун:
Здесь была труба, ее отварили, но так и оставили открытой. Оттуда всё время выхлестывается вода.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Бонус от капремонта и вот такие подтеки на потолках в подъезде. Но даже с этим люди готовы смириться и сделать ремонт за свой счет. Их тревожит другое.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Дмитрий Боярович, СТВ:
После того, как капитальный ремонт дома почти завершили, выяснилось: некоторые несущие балки на крыше подлежат замене. Иначе она рискует обрушиться. Но выполнять такие работы можно только при условии, что жильцов верхнего этажа отселят.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Во время капремонта люди за свой счет купили газовые котлы. Кто-то взял кредит, кто-то – взаймы у родственников. Без этого оборудования отопления бы в доме не было. Теперь этим имуществом жильцы верхних квартир вынуждены рисковать.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Светлана Матуть:
Как вы себя представляете, что балки будут лететь на то, что я потратила? И как вы мне потом это всё компенсируете?

Жалуются жильцы и на то, перед фактом отселения их поставили за один день, не показав квартир и не дав больше времени на принятие решения. Работы не начались только потому, что хозяева квартир вызвали МЧС. И только сейчас речь зашла о возможных вариантах с подменным жильем.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Роман Мамедов, директор КУП «Жилищно-коммунальное хозяйство № 1 г.Минска»:
В целях безопасности граждан будем им предлагать просмотреть квартиры, которые есть у нас сегодня. Это разные квартиры, все находятся в Московском районе. Благоустроенные, с газом, с водой, выполнен косметический ремонт. Они полностью пригодны для проживания.

Руководство ЖКХ уверяет: работы по замене балок (а в замене нуждается 15 из 90) проведут в кратчайшие сроки. Максимум – за шесть недель. Причем все повреждения потолков в квартирах, если они будут, восстановят.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Артем Лобко, заместитель главы Администрации Московского района Минска:
В любом случае всё, что будет нарушено в период производства работ, будет восстановлено. Более того, мы готовы сегодня оказать содействие и помощь в вопросе переезда, чтобы минимизировать затраты и неудобства для граждан.

Беседы с жильцами начнут проводить с 27 мая. Каждую ситуацию рассмотрят отдельно.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Владимир Лебедь, главный инженер Государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:
Я могу лично к вам с подрядной организацией, с заказчиками, с проектировщиками прибыть в назначенное время, и мы отдельно с каждым переговорим по каждой квартире.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

А почему данное отношение возникло только после того, как эта информация прошла в СМИ? Как можно доверять дальнейшие работы по капитальному ремонту той организации, которая создала такую обстановку в квартирах нашего дома? Вы не подскажете?

Владимир Лебедь:
Я об этом узнал и возьму на контроль этот вопрос.

У жильцов даже после беседы с представителями жилищных организаций нет единого решения. Многие по-прежнему не хотят выезжать из квартир. Даже на время. Между тем, в таком случае их ожидает судебное разбирательство.

Сыпется штукатурка, из труб хлещет вода, а на стенах подтёки. Как живут минчане в аварийном 80-летнем доме

Люди в материале: Владимир Лебедь, Артем Лобко, Роман Мамедов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Выселить нельзя остаться! Герои нашего репортажа теряются: где в этой фразе нужна запятая? Жители столичного дома на Железнодорожном переулке...
 
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