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Россия уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

25.05.2019 20:25 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сборная России проиграла Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Встреча закончилась со счётом 0:1 (0:0,0:0,0:1). В третьем тайме единственную шайбу забросил Марко Антилла.

Во втором полуфинальном матче, который состоится позднее в субботу, сыграют Канада и Чехия. Поединок начнётся в 20:15 по московскому времени.

 
 
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Сборная России проиграла Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года. Встреча закончилась со счётом 0:1 (0:0,0:0,0:1). В третьем тайме единственную...
 
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