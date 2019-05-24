Россия уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Источник материала: Интерфакс

Сборная России проиграла Финляндии в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года.

Встреча закончилась со счётом 0:1 (0:0,0:0,0:1). В третьем тайме единственную шайбу забросил Марко Антилла.

Во втором полуфинальном матче, который состоится позднее в субботу, сыграют Канада и Чехия. Поединок начнётся в 20:15 по московскому времени.