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Борьба за игру в ЕХЛ: в женском ЧБ по хоккею на траве стартовала финальная серия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На кону – больше чем чемпионство! 25 мая в женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовала финальная серия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За титул спорят лидеры сезона «Минск» и смолевичская «Виктория». Последние на полуфинальной стадии выбили из борьбы действующего чемпиона – гродненский «Ритм». А вот решающая дуэль против горожанок началась для «Виктории» неудачно: матч в столице завершился победой «Минска» – 3:1.
26 мая пройдет повторная игра. Всего же серия продлится до трех побед. И сражаются команды не только за национальный трофей, но и за возможность выступить в первой женской Европейской хоккейной лиге.
Анастасия Сыроежко, игрок ХК «Минск»:
Уровень очень высокий, поэтому хочется почувствовать разницу в белорусской и европейской игре.
Также сегодня началась бронзовая серия чемпионата: гродненский «Ритм» в первом матче переиграл «Текстильщик» – 5:0.
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Новости Беларуси. На кону – больше чем чемпионство! 25 мая в женском чемпионате Беларуси по хоккею на траве стартовала финальная серия, сообщили в программе...
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